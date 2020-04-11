台灣關係法41週年 美議員讚台為亞洲民主典範

（中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電）美國前總統卡特41年前簽署「台灣關係法」，為台美關係奠下重要基石。美國參議員盧比歐今天表示，即便面對武漢肺炎疫情及中國霸凌，台灣仍是美國重要夥伴也是亞洲民主典範。

美國在1979年1月1日與中華人民共和國建交，終止與中華民國外交關係。為了維繫台美非官方關係，美國國會內友台議員積極推動「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），法案於當年3月29日完成立法程序，並於4月10日經時任總統卡特簽署後，追溯自1979年1月1日生效。

這部擁有18條條文的美國國內法，不只授權美國行政部門維持台美人民之間商業、文化等關係，也為美國對台軍售及美台國防合作提供法律基礎。

長期友台的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）辦公室今天推文表示，「台灣關係法」及「六項保證」是美台關係基石。

盧比歐辦公室指出，在「台灣關係法」週年日這天，提醒我們在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情肆虐、中國持續孤立及霸凌台灣之際，台灣仍是美國重要盟友，也是亞洲強健民主的典範。

「六項保證」內容包括美國不會設定停止對台軍售日期；美國不會在決定軍售前和中國諮商；關於台灣主權，美國不會改變自身立場，須由中國人自己解決、且美國不會迫使台灣與中國談判等。（編輯：周永捷）1090411