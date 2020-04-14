潘威倫生涯收入將破億元 中職史上第一人

中職統一獅隊「嘟嘟」潘威倫與球團簽下2年複數年約，另有激勵獎金，平均月薪新台幣50萬元以上。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職統一獅隊老將「嘟嘟」潘威倫，趕在本季初先發前一天，與球團簽下2年複數年約，另有激勵獎金，平均月薪新台幣50萬元以上，歷年收入將超過1億元，成為中職史上第一人。

在中職保有多項紀錄的獅隊38歲投手潘威倫，2018年與獅隊簽下2年複數年約，合約去年底到期，今年重新談約，再獲2年複數年約，也是潘威倫第6張複數年約，獅隊開出未來2年平均月薪50萬元以上條件，另有激勵獎金，稍早達成合約共識。

獅隊領隊蘇泰安表示，潘威倫是球隊重要的球員，去年底持續談約，雖然花了不少時間，但希望合約確定後，潘威倫明天先發出賽可以更安心；潘威倫透過經紀公司表示，感謝球團主動提出複數年約。

潘威倫2003年展開中職生涯，今年再獲複數年合約，歷年薪資收入（含簽約金）合計將超過台幣1億元，成為中職史上第一人。

潘威倫中職生涯累計143勝、為聯盟紀錄保持人，明天於桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，力拚繼續推進「嘟嘟障礙」，挑戰生涯第144勝。（編輯：張芷瑄）1090414