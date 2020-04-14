外交部：將援贈澳洲等新南向國家160萬片口罩

（中央社記者陳韻聿台北14日電）台灣9日宣布啟動第二波防疫援外口罩捐贈行動，但未公布受惠國家清單。外交部今天說，第二波將援贈澳洲、越南、新加坡等新南向政策目標國家共160萬片口罩。

台灣1日宣布啟動第一波國際防疫援外，援贈友邦、美國和歐洲地區11個武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情較嚴峻國家共1000萬片台灣製醫療級口罩；9日則宣布啟動第二波相關援外行動，將捐出600萬片口罩給北歐和中東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海地區國家、新南向政策及其他友好國家。

外交部近日指出，在第二波援外行動中，美國將獲贈100萬片，斯洛伐克、奧地利、瑞典、丹麥、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等歐洲8國將獲贈130萬片，而部分新南向國家將獲贈超過100萬片口罩。

外交部發言人歐江安今天晚間表示，外交部正積極辦理口罩運送等工作，捐助新南向國家的口罩共計160萬片，受惠國家包括印尼、菲律賓、越南、澳洲、印度、緬甸、馬來西亞、新加坡等。

此外，台灣將提供拉丁美洲及加勒比海地區9個邦交國及友好國家共105萬片口罩，其中包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁，與第一波獲援贈口罩友邦清單有重疊。

外交部多次強調，台灣是在確保國內口罩供應無虞且相關國家提出需求後，才與各國就口罩援贈議題展開協商。（編輯：林興盟）1090414