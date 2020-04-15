更多編輯台推薦新聞：
川普暫斬世衛金援 全球反應一次看
國際

川普暫斬世衛金援 全球反應一次看

手譯員不戴口罩 李振輝揭密避免影響翻譯內容
生活

手譯員不戴口罩 李振輝揭密避免影響翻譯內容

女性領導人防疫成功 CNN讚蔡總統果斷行動
政治

女性領導人防疫成功 CNN讚蔡總統果斷行動

獨家／台灣廣告登紐時 WHO 13點回應【中英全文】
政治

獨家／台灣廣告登紐時 WHO 13點回應【中英全文】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

散布台南淹大水假消息 網民遭判2個月

最新更新：2020/04/15 22:29
羅姓男子2019年7月在臉書張貼台南、高雄2018年8月淹水相片，散布台南淹大水的假消息，遭台南市政府提告吃上官司。（圖取自網友臉書facebook.com）
羅姓男子2019年7月在臉書張貼台南、高雄2018年8月淹水相片，散布台南淹大水的假消息，遭台南市政府提告吃上官司。（圖取自網友臉書facebook.com）

（中央社記者張榮祥台南15日電）羅姓男子去年7月在臉書張貼台南、高雄2018年8月淹水相片，再散布台南淹大水的假消息，遭台南市政府提告吃上官司。台南地院依災害防救法判刑2個月，全案可上訴。

台南地方法院認定羅男當時明知颱風過境，民眾會擔心交通、生活受到風災影響，也會急於避開受災嚴重地區，羅男竟偷天換日散布不實消息，讓台南民眾陷入恐慌，行為惡劣，已觸犯災害防救法散布災害不實訊息罪，判刑2個月，可易科罰金。

羅男去年7月20日在臉書發布「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」貼文，同時張貼2018年8月台南3張淹水相片及1張高雄仁武淹水相片。

貼文相片讓人觸目驚心，暴雨淹過鐵路、覆蓋路面，高度進逼高架橋，短時間內被轉載700多次；台南市政府得知後急忙闢謠，台南市長黃偉哲更要求警方調查及提出告訴。

羅男到案後坦承張貼相片及發布不實消息，供稱，去年7月20日下午3時多在臉書貼文，相片是從網路新聞擷取，也知道其中1張相片是高雄仁武的淹水相片。

台南市政府水利局表示，羅男在臉書張貼淹水不實消息後，許多民眾打1999市府熱線詢問關切，已明顯影響市民生活。

針對網路上散播假照片，台南市長黃偉哲在去年7月21日透過新聞稿指出，這樣的做法是沒有道德的。「拿一些張冠李戴的照片來做政治口水，這是不需要的，而且令人譴責」。（編輯：孫承武）1090415

延伸閱讀
網傳端午節前別出門 陳時中：假消息勿轉傳網傳強制休假2週或封城 陳時中：都是假訊息網傳防疫儲糧假訊息 刑事局逮2男送辦
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報