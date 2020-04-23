紅襪偷暗號調查出爐 MLB：嚴重度遠不及太空人

MLB22日公布調查報告指出，波士頓紅襪2018年「偷暗號」作弊手段只限例行賽、二壘有人時使用，且未發現時任總教練柯拉（圖）、教練團、職員或大部分球員知情。 圖為柯拉2018年10月9日在洋基球場出席記者會。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年1月15日

（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）美國職棒大聯盟（MLB）今天公布調查報告指出，波士頓紅襪2018年「偷暗號」作弊手段只限例行賽、二壘有人時使用，「規模與嚴重度」遠不及2017年休士頓太空人隊。

2018年度總冠軍紅襪隊「偷暗號」醜聞的官方報告出爐。大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天宣布懲處，沒收紅襪隊2020年第二輪選秀權，判處錄影重播室主管華金斯（J.T. Watkins）停職一年。

報告指出，華金斯利用錄影重播室裡面看到的畫面，重新修改賽前合法發給球員的對手暗號表。與2017年太空人隊的作弊方式比起來，這樣的手法「規模與影響程度」較為有限。

報告重述太空人的作弊手法：球員從休息區裡面打暗號，讓場上的打擊者第一時間知道對手要投哪一種球路。報告解釋，紅襪隊作弊的程度不如太空人的原因：只在二壘有跑者的時候使用。

正常來說，球隊在比賽結束之後，使用影片破解暗號並不違規。球隊可以在下一場比賽之前，把對手暗號交給自己球員。但太空人、紅襪違規之處在於，他們在比賽進行中，透過即時的畫面破解暗號。

懲處內容包括，華金斯停職一年，復職之後禁止任職錄影重播室一年；紅襪隊喪失2020年選秀的第二輪指名權，但沒有教練、球員受處罰。

報告指出，華金斯使用即時影像破解對手暗號的場次，僅限2018年例行賽，無足夠證據證明紅襪在季後賽與2019年球季使用這個手法。

報告也說，未發現時任總教練柯拉（Alex Cora）、教練團、職員或大部分球員知情。違規行為只限於華金斯與部分少數的球員。柯拉在2017年任職太空人隊板凳教練時涉入偷暗號弊案，仍受到禁賽一年的處分。（編輯：王永志）1090423