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敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
海軍敦睦艦隊防疫過程引發外界爭議，國防部21日晚間召開「海軍敦睦初步調查」記者會，國防部長嚴德發率與會軍方代表出席，向社會鞠躬致歉，並公布首波懲處名單。
敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
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敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單5/18

敦睦艦隊染疫 海軍司令劉志斌道歉

最新更新：2020/04/23 15:17
海軍敦睦艦隊成員染疫風波延燒，海軍司令部司令劉志斌上將23日在「莒光園地」中首度公開道歉，這也是他在敦睦艦隊染疫風波發生之後首度現身。（中央社檔案照片）
海軍敦睦艦隊成員染疫風波延燒，海軍司令部司令劉志斌上將23日在「莒光園地」中首度公開道歉，這也是他在敦睦艦隊染疫風波發生之後首度現身。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北23日電）海軍敦睦艦隊成員染疫風波延燒，海軍司令部司令劉志斌上將今天在「莒光園地」中首度公開道歉。他表示，引起社會關注，他責無旁貸，要表達最誠摯歉意，也一定負起最大責任，帶領海軍官兵度過難關。

海軍敦睦支隊訪帛琉返國後部分官兵感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央疫情指揮中心今天更新，其中已有29名成員確診，海軍防疫作為引起外界質疑。

劉志斌下午在華視節目「莒光園地」談論有關於此次事件，也是他在敦睦艦隊染疫風波發生之後首度現身。

劉志彬表示，海軍敦睦支隊在執行任務中部份官兵感染武漢肺炎，引起社會各界的高度關注，甚至對國軍戰力產生許多質疑，他身為海軍司令責無旁貸，要表達最誠摯的歉意，一定負起最大的責任，帶領海軍官兵度過難關，維護屬於軍人的榮耀與自信，重拾國人對海軍的信任。

海軍敦睦艦隊發生武漢肺炎群聚事件，海軍司令部司令劉志斌上將23日首度道歉。（中央社檔案照片）
海軍敦睦艦隊發生武漢肺炎群聚事件，海軍司令部司令劉志斌上將23日首度道歉。（中央社檔案照片）

劉志斌說，他也要請國軍官兵與國人，一起為正在與病毒奮戰的國人同胞與官兵祈福，並感謝第一線醫護人員的辛勞付出。

劉志斌指出，海軍是國軍這個大家庭的一分子，有血濃於水、同甘共苦的革命情感。此時此刻，最關心的是官兵們的身體健康，以及軍心的穩定，戰力維持，讓大家繼續堅守崗位，把保家衛國的責任做好。

劉志斌表示，此次專案調查小組初步的調查報告，暫將兩位同仁調離現職，是為了後續配合案情的調查與事實真相的釐清，展現海軍負責任的態度。

劉志斌說，過去大家攜手度過許多的困難，確保國家的安全與人民的福祉；現在，這一場與病毒的作戰，在軍民攜手同心下，必將贏得勝利，籲請國人與官兵安心。

劉志斌也談到，現在台灣的敵人，也就是中共，正在大肆宣傳國軍遭受重挫，也期待台灣產生戰力間隙，但是中共錯了，國軍面對敵人的威脅，絕對不會有絲毫的鬆懈，所有戰備演訓還是維持正常，保持最強的戰力和戰備，堅守崗位。

劉志斌最後強調，會用行動證明，中華民國國軍，手不會放、情不會淡、心不會散。有誤失但是不會退卻，會跌倒但是不會氣餒，必將成為更勇敢的國軍。（編輯：林孟汝）1090423

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