敦睦支隊長陳道輝致信官兵：抱歉但以大家為榮

敦睦支隊長陳道輝少將22日上午透過電話接受立委質詢後，下午在官兵Line群組表示，美好的一仗已經打過，但還有人在治療中、以及忍受異樣的眼光，他向所有人致歉讓官兵受牽連。圖為敦睦艦隊磐石艦。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北22日電）敦睦艦隊支隊長陳道輝少將今天上午透過電話接受立委質詢後，下午在官兵Line群組表示，美好的一仗已經打過，但還有人在治療中、以及忍受異樣的眼光，他向所有人致歉讓官兵受牽連，也以大家為榮。

中央疫情指揮中心今天更新，海軍敦睦艦隊28名成員確診武漢肺炎，海軍防疫作為引起外界質疑。國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹中將等人，今天上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」、並備質詢，質詢自上午9時起，直到傍晚5時20分才結束。

艦隊指揮部參謀長、海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將上午接受立委電話質詢表示，「我在此用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」，他也哽咽表示，這是他穿上白軍服30年來最痛苦的時刻，他愛海軍跟國軍。

敦睦艦隊支隊長陳道輝少將22日上午透過電話接受立委質詢後，下午在官兵Line群組發送一則訊息。（讀者提供）

陳道輝上午電話備詢結束後，下午3時許在軍方內部的Line群組發送一則訊息。

陳道輝表示，「各位，突然想起在海上每一個星辰月光，在151艦隊辦公室，在532（磐石艦）駕駛台我們升起超大的國旗。想到我在公文上嚴厲的批示。想到晚會的一切，在籃球賽51歲當20歲打的老頭身影。」

陳道輝指出，「美好的一仗我打過了！但此時還有27位弟兄姐妹學生們在治療中。還有你（妳）們的親人朋友們忍受與各位分離。忍受別人異樣眼光的苦。」

陳道輝最後說，「我的任務還沒結束，109敦睦支隊也還沒解編。我懇請各位照顧好自己，照顧好家庭。支隊長向所有人致歉。讓你們受到牽連。我會用最正向的力量完成任務，盼各位與我同行。我是中華民國海軍軍官，我是海軍官校的大門走出來的。」（編輯：蘇龍麒）1090422