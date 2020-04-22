更多編輯台推薦新聞：
發明N95口罩 蔡秉燚寧救1億人不要1億美元
生活

發明N95口罩 蔡秉燚寧救1億人不要1億美元

旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO
政治

旅澳台裔醫護致函澳洲政界 籲支持台灣加入WHO

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信
國際

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
海軍敦睦艦隊防疫過程引發外界爭議，國防部21日晚間召開「海軍敦睦初步調查」記者會，國防部長嚴德發率與會軍方代表出席，向社會鞠躬致歉，並公布首波懲處名單。
敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
新聞專題
敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單6/16

敦睦支隊長陳道輝致信官兵：抱歉但以大家為榮

最新更新：2020/04/22 18:57
敦睦支隊長陳道輝少將22日上午透過電話接受立委質詢後，下午在官兵Line群組表示，美好的一仗已經打過，但還有人在治療中、以及忍受異樣的眼光，他向所有人致歉讓官兵受牽連。圖為敦睦艦隊磐石艦。（中央社檔案照片）
敦睦支隊長陳道輝少將22日上午透過電話接受立委質詢後，下午在官兵Line群組表示，美好的一仗已經打過，但還有人在治療中、以及忍受異樣的眼光，他向所有人致歉讓官兵受牽連。圖為敦睦艦隊磐石艦。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北22日電）敦睦艦隊支隊長陳道輝少將今天上午透過電話接受立委質詢後，下午在官兵Line群組表示，美好的一仗已經打過，但還有人在治療中、以及忍受異樣的眼光，他向所有人致歉讓官兵受牽連，也以大家為榮。

中央疫情指揮中心今天更新，海軍敦睦艦隊28名成員確診武漢肺炎，海軍防疫作為引起外界質疑。國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹中將等人，今天上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」、並備質詢，質詢自上午9時起，直到傍晚5時20分才結束。

艦隊指揮部參謀長、海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將上午接受立委電話質詢表示，「我在此用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」，他也哽咽表示，這是他穿上白軍服30年來最痛苦的時刻，他愛海軍跟國軍。

敦睦艦隊支隊長陳道輝少將22日上午透過電話接受立委質詢後，下午在官兵Line群組發送一則訊息。（讀者提供）
敦睦艦隊支隊長陳道輝少將22日上午透過電話接受立委質詢後，下午在官兵Line群組發送一則訊息。（讀者提供）

陳道輝上午電話備詢結束後，下午3時許在軍方內部的Line群組發送一則訊息。

陳道輝表示，「各位，突然想起在海上每一個星辰月光，在151艦隊辦公室，在532（磐石艦）駕駛台我們升起超大的國旗。想到我在公文上嚴厲的批示。想到晚會的一切，在籃球賽51歲當20歲打的老頭身影。」

陳道輝指出，「美好的一仗我打過了！但此時還有27位弟兄姐妹學生們在治療中。還有你（妳）們的親人朋友們忍受與各位分離。忍受別人異樣眼光的苦。」

陳道輝最後說，「我的任務還沒結束，109敦睦支隊也還沒解編。我懇請各位照顧好自己，照顧好家庭。支隊長向所有人致歉。讓你們受到牽連。我會用最正向的力量完成任務，盼各位與我同行。我是中華民國海軍軍官，我是海軍官校的大門走出來的。」（編輯：蘇龍麒）1090422

延伸閱讀
地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市談話全文／敦睦艦隊染疫 蔡總統致歉：絕不護短敦睦艦隊回程行蹤 嚴德發：有去其他地方
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報