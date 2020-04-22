蘇貞昌：防疫沒到位 國防部應誠實以對

（中央社記者余祥、顧荃台北22日電）海軍敦睦艦隊官兵確診武漢肺炎引發風波，行政院長蘇貞昌今天表示，保國衛民一刻不能停，但防疫確實沒有到位，國防部應依總統指示誠實以對，不要讓防疫有破口。

蘇貞昌上午率各部會首長召開「紓困振興進度記者會」。

針對敦睦艦隊染疫風波，蘇貞昌說，雖然疫情嚴峻，中國的飛機、船艦還是不斷繞台、擾台，保國衛民一刻不能停，讓海軍有演訓機會，這是國防部長期的訓練，「敦睦遠航」是對的、好的。

不過，蘇貞昌指出，防疫的確有不到位的地方，總統交代國防部要誠實以對，國防部昨天也報告提出4點缺失，就依總統指示做好，不要讓防疫有遺憾、破口，全體謹慎面對，相信各界給國軍時間，一定會做的好。

蘇貞昌說，國防部沒有做好的地方，基於行政一體，有需要物資、預算的部分，行政團隊會全力支持。

至於國防部初步懲處，蘇貞昌說，這是總統職權，他不評論，昨天只是初步的調查，完整調查出來後當然會究責，一步一步來。

媒體詢問，台灣防疫超前部署，但國軍卻引發防疫破口，是否認為被國軍絆住手腳，蘇貞昌說，相信他們會走出來，不會被絆住手腳，國防部長嚴德發也一定會督促國軍改進，盡快到位。

政院9日拍板發給國軍特殊勤務人員一天一片口罩，但國防部實際發放的時間有落差，蘇貞昌說，他們是依據口罩量能，讓指揮中心依據需要分配，分配後如何作業，這部分若有不到位的地方，會做總體檢討。

媒體也關注副院長陳其邁14日進駐艦指部的情況，陳其邁表示，他當天做了兩件事，一是艦上人員要集中檢疫，當時他與在指揮中心的衛福部長陳時中聯繫，盤點集中檢疫的場所、進行人員清點和行蹤掌握，認為744名人員要馬上集中檢疫，以減少社區傳播；第二是找出艦上感染源，因此他在艦指部查閱每天回報的健康紀錄，以了解狀況。

陳其邁並說，針對國防部口罩需求，行政院9日、17日開了2次會議，跟磐石艦完全沒有關係。

蘇貞昌表示，陳其邁有公衛背景又是醫師專業，第一時間都有把情況向他回報，當時陳其邁也跟他說艦隊可能有狀況，只是磐石艦還要消毒、隔離，不是一下子就能問清楚狀況，請大家再給他們一點時間。

蘇貞昌也說，他跟總統隨時都會通話、見面或是召開會議，總統很從容、穩定指揮，沒有看到總統生氣。（編輯：謝佳珍）1090422