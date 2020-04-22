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敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
海軍敦睦艦隊防疫過程引發外界爭議，國防部21日晚間召開「海軍敦睦初步調查」記者會，國防部長嚴德發率與會軍方代表出席，向社會鞠躬致歉，並公布首波懲處名單。
敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
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敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單5/16

陳道輝稱回報艦隊一例發燒 梅家樹：初查無紀錄

最新更新：2020/04/22 19:40
海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將22日指曾回報一例發燒紀錄，海軍副司令梅家樹中將（圖）表示，經艦指部初步清點並無回報紀錄。（中央社檔案照片）
海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將22日指曾回報一例發燒紀錄，海軍副司令梅家樹中將（圖）表示，經艦指部初步清點並無回報紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北22日電）海軍敦睦艦隊28人確診武漢肺炎，針對敦睦支隊長陳道輝少將今天指曾回報一例發燒紀錄，海軍副司令梅家樹中將晚間表示，經艦指部初步清點並無回報紀錄，將進一步釐清。

中央流行疫情指揮中心今天更新，海軍敦睦艦隊28名成員確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），海軍防疫作為引起外界質疑。國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹中將等人，今天上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」、並備質詢，質詢自上午9時起，直到傍晚5時20分才結束。

海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將上午接受立委電話質詢表示，「我在此用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」，他也哽咽表示，這是他穿上白軍服30年來最痛苦的時刻，他愛海軍跟國軍。

針對究竟有無回報5人發燒，陳道輝表示，因其中一人較嚴重發燒達兩天，他有回報。但其他的部分，很誠實的說沒回報，因為醫療小組回報是一般感冒，他甚至曾要求醫療小組須實施X光檢驗，但醫官專業判斷認為症狀非常輕微，且當初他並未收到關於嗅覺異常症候的資訊。

由於陳道輝稱「絕無隱瞞疫情」，但艦上5名成員曾有發燒症狀，民進黨籍立委羅致政詢問國防部長嚴德發，若艦上有人發燒、疑似發燒都要通報，或可以保留不通報嗎。嚴德發回應，要求一定要通報，因為當時是武漢肺炎防疫重點，5個發燒案例都要回報。

羅致政追問，若艦隊醫官最後判斷是感冒，是否仍要回報；嚴德發回應：「對，他（陳道輝）沒回報。」

針對陳道輝指稱有回報一例發燒病例，梅家樹晚間表示，經艦指部初步清點磐石艦的回報紀錄，並沒有發現陳道輝所說的通報發燒病例，但由於陳道輝目前仍在隔離檢疫，不便進一步確定細節，艦指部會針對此事進一部釐清，以確認相關的責任歸屬。

另一名軍方官員也表示，聯檢小組過去是當軍艦返港後，由小組成員登艦檢查官兵有無違規攜帶毒品、槍械等，但因根據船舶檢疫規則，國軍並不適用此規則，因此軍方就參考船舶檢疫規則內的條文自己訂定適合軍方的編組。

軍方官員指出，聯檢小組的組長由艦隊指揮部後勤副參謀長擔任組長，成員有監察官、後勤官、保防官、軍醫官及法制官，並納編國軍高雄總醫院左營分院醫師，以為因應此次武漢肺炎疫情。（編輯：林興盟）1090422

疫情指揮中心22日宣布新增1例武漢肺炎確診個案，為敦睦艦隊實習生，軍艦群聚累計28人染疫。目前全台確診累計426例。（中央社製圖）
疫情指揮中心22日宣布新增1例武漢肺炎確診個案，為敦睦艦隊實習生，軍艦群聚累計28人染疫。目前全台確診累計426例。（中央社製圖）
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