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敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
海軍敦睦艦隊防疫過程引發外界爭議，國防部21日晚間召開「海軍敦睦初步調查」記者會，國防部長嚴德發率與會軍方代表出席，向社會鞠躬致歉，並公布首波懲處名單。
敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單
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敦睦艦隊染疫 國防部公布首波懲處名單5/17

吳釗燮：外交部絕對支持國軍 充分配合演訓任務

最新更新：2020/04/23 10:29
外交部長吳釗燮23日說，在敦睦任務方面，外交部充分尊重並配合國防部。（中央社檔案照片）
外交部長吳釗燮23日說，在敦睦任務方面，外交部充分尊重並配合國防部。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北23日電）海軍敦睦遠航訓練支隊有28名成員武漢肺炎確診。對於外交部是否事先知道艦隊停留帛琉期間將有台商登艦，外交部長吳釗燮今天說，在敦睦任務方面，外交部充分尊重並配合國防部。

吳釗燮說，國軍是捍衛國家安全的主幹部隊，外交部絕對充分配合和支持國軍。若國軍演訓任務需外交部配合，外交部也絕對支持。

立法院外交委員會今天邀請吳釗燮就「我國援助友我國家與友邦口罩等醫療物資之實際作法，與我國如何運用國際社會對我國防治新冠肺炎之好評拓展我國外交之作為」專案報告，並備質詢。

敦睦艦隊任務期間唯一停留太平洋友邦帛琉，國防部原先稱當地無民眾登艦，後來被揭露有台商登艦。對於外交部或駐帛琉大使館是否事先知道台商登艦，吳釗燮會前受訪時表示，在敦睦艦隊任務方面，包括先遣探測及執行階段，外交部及駐外館處皆充分尊重及配合國防部作為。

吳釗燮表示，國軍是捍衛國家安全的主幹部隊，因此外交部絕對充分配合和支持國軍；若國軍演訓任務需外交部配合，外交部也絕對支持。

至於外傳台灣與南美友邦巴拉圭關係生變，吳釗燮說，台巴邦交穩定，外傳中國捐贈一批物資至巴拉圭，相關報導內容與事實不符，事實上該批物資為巴拉圭當地商人向中國採購。中國在很多國家都有類似動作，表面上是無償提供物資，實際上是接受採購。

對於外界有意見認為台灣應以建交為提供口罩等防疫物資的前提，吳釗燮說，台灣援贈口罩等物資是為了協助他國對抗武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，沒有其他政治目的，至於外界的意見，外交部充分尊重。（編輯：蘇志宗）1090423

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