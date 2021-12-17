台美日澳2022年訓練計畫 聚焦數位經濟網路自由合作

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外交部、日台交流協會、美國在台協會及澳洲辦事處17日邀請行政院性別平等處、衛生福利部、法務部調查局等單位出席「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會會議。（外交部提供）中央社記者鍾佑貞傳真 110年12月17日

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（中央社記者鍾佑貞台北17日電）台美日澳今天召開「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會會議，會中決議明年針對執法合作、公共衛生、網路自由及數位經濟等議題規劃辦理訓練工作坊。

外交部發布新聞稿說，外交部、日本台灣交流協會、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）及澳洲辦事處今天在台北召開GCTF聯合委員會會議，並與日本東京、美國華府及澳洲坎培拉即時視訊討論。

外交部指出，今年會議首度由日台交流協會主辦，也是澳洲首次以GCTF正式夥伴身分參與。

外交部表示，會議由外交部北美司長徐佑典、日台交流協會副代表橫地晃、AIT/T副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）與澳洲辦事處副代表劉溯源（Michael Googan）等主談，並邀請將於明年擔任GCTF合辦單位的行政院性別平等處、衛生福利部、海洋委員會及法務部調查局人員與談。

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外交部指出，台美日澳在會中回顧今年GCTF活動的豐碩成果，並討論明年優先合作議題，以及如何進一步擴展GCTF等。會中決議明年針對執法合作、公共衛生、永續海洋、性別平等、智慧農業及網路自由與數位經濟等議題規劃辦理訓練工作坊。

外交部說，GCTF自2015年6月1日成立以來，已舉辦45場國際研習營，邀請100個國家、近3500位政府官員及專家參與，涵蓋議題領域及參與國家數量大幅成長，成果斐然，已成為國際重要合作的全球性平台。（編輯：林興盟）1101217