SUKIYA牛丼中碗20日起漲價20元 肉量增20%

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連鎖牛丼品牌SUKIYA宣布，中碗牛丼20日起價格從新台幣69元漲至89元，不過牛肉及洋蔥增量20%。（圖取自SUKIYA網頁sukiya-jp.com.tw）

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（中央社記者余曉涵台北18日電）餐飲業漲聲未歇，連鎖牛丼品牌SUKIYA也在官網宣布，自2014年未變動的中碗牛丼，20日起價格從新台幣69元漲至89元，不過牛肉及洋蔥增量20%。

餐飲業漲聲未歇，各大餐飲業者紛紛宣布漲價，日系連鎖丼飯品牌吉野家日前才表示，單點丼飯的價格調漲10元，其餘套餐類及副食類的價格都沒有調漲。

連鎖牛丼品牌SUKIYA也在官網中公告，全台58家門市，從20日上午9時起，中碗牛丼的牛肉及洋蔥增量20%，並改以89元販售。

SUKIYA表示，其餘餐點品項價格也有部分調整，將會ㄧ併公布在店鋪供消費者參考。

SUKIYA在公告中表示，SUKIYA堅持親民的價格，提供消費者日本SUKIYA牛丼的正統風味，多年來牛丼中碗售價一直維持69元，然而近來尤以進口牛肉為首，各項食品原物料價格高漲，SUKIYA的牛丼更首當其衝。

SUKIYA指出，為持續提供消費者更有價值的商品，幾經思考後，決定調整自2014年台灣SUKIYA一號店開幕從未變動的牛丼商品設計，並改以新價格販售，這次除了中碗、超值碗、超大碗、MEGA碗也增量20%。

SUKIYA說，未來SUKIYA的牛丼仍秉持初衷，為消費者每一天竭誠展現活力，還望各界體諒，繼續惠予支持與愛護。（編輯：陳政偉）1101218