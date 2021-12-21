台東秀泰影城前三泰藥房凌晨失火 2死2傷[影]

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台東市新生路上秀泰影城對面的三泰藥房21日凌晨1時許發生火警，60餘歲游姓男屋主自行逃出，消防人員從屋內被救出3人，但游妻及1名外籍女看護送醫不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月21日

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（中央社記者李先鳳台東縣21日電）台東市新生路上秀泰影城對面的三泰藥房今天凌晨1時許失火，60餘歲游姓男屋主自行逃出，屋內被救出3人，但游妻及1名外籍女看護送醫不治。起火原因仍待警消調查。

台東消防接獲報案稱「現場為3層樓RC建物，1樓有冒出火煙，2樓疑似有2人受困」。指揮中心立即派遣台東分隊、特搜分隊及南王分隊車組，並通報台東大隊，特搜分隊到達，布水線搶救，加派豐田分隊車組前往支援。

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消防人員抵達時，4樓建築的屋內竄出濃火煙，1名男子已逃出，他說屋內還有3人受困，消防人員入內搜尋，從3樓救出60多歲女屋主，已呈昏迷狀態，再從3樓救出80多歲老婦，已無呼吸心跳，又從4樓救出女看護，也無呼吸心跳。4人送醫急救，火勢在2時許撲滅，起火原因仍待消防局進行火場調查判定。

這家藥局是台東的老藥房，因鄰近以前的台汽車站跟舊火車站，又位於鬧區內，早期台東沒有大醫院及健保藥局的時候，許多台東人生病時都是到這間藥局，請藥師調配藥劑，因此很多台東市民都在這家藥局買成藥，是老台東的回憶，不料一把無情火燒了老藥局，還燒死2條人命，讓附近鄰居不勝唏噓。（編輯：黃世雅）1101221