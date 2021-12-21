防堵Omicron 泰國暫停入境免隔離計畫

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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）為了防堵COVID-19變種病毒Omicron，泰國今天宣布即日起到1月4日暫停外國旅客免隔離的Test and Go計畫和沙盒計畫。

泰國政府拚經濟，11月1日啟動Test and go計畫，來自63個國家和地區且完整接種疫苗滿14天的旅客可以入境免隔離，旅客出發前72小時做過核酸檢測且為陰性，抵達泰國後再做一次核酸檢。

抵達當天必須在獲得泰國政府安全健康標章認證（Safety & Health Administration，SHA）的旅館等待檢測結果，確認陰性就不需要隔離，可以自由在泰國內移動。

而不在63國名單中，但也完整接種疫苗的旅客則可以透過沙盒計畫進入泰國，旅客必須在泰國政府公告的沙盒地區待滿7天後，才能到其他地區。

不過，泰國目前境內已確認63起變種病毒Omicron病例，昨天更公布了首起本土Omicron病例，面對Omicron的威脅，泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天曾透露將會恢復隔離政策，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天在內閣會議後向泰國媒體表示，從今天開始到1月4日暫停Test and Go計畫。

帕拉育表示，從Test and Go計畫上路以來，已有20萬人成功完成入境申請手續，目前已經入境的外國旅客共有11萬人，仍有9萬人等待入境，已完成入境申請手續的外國人仍然能夠透過免隔離政策入境，但入境之後要做2次核酸檢測，衛生部門將會更加密切追蹤入境旅客。

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而根據泰國外交部稍後的公告，22日凌晨開始Test and Go計畫不再接受新的申請，沙盒計畫也不再接受新入境申請，只剩普吉沙盒將繼續運作。普吉沙盒的內容為完整接種疫苗的旅客可以入境普吉島免隔離但必須在島上待滿7天後才能到其他地方。

未在12月21日前申請到入境許可的外國旅客若不透過普吉沙盒入境，之後入境需要按照11月1日前的政策，依據出發地和是否完整接種疫苗等條件分別進行不同天數的強制性隔離。（編輯：高照芬）1101221