馬達加斯加直升機墜毀 部長游泳12小時上岸倖存[影]

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馬達加斯加國防部主管憲警的國務部長蓋勒搭乘的直升機墜毀在海上，他和另一人在游泳約12小時後上岸。（圖取自twitter.com/MDN_Madagascar）

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（中央社馬達加斯加安塔那那利佛21日綜合外電報導）非洲島國馬達加斯加當局表示，一名部長搭乘的直升機墜毀馬國東北岸海域，他和另一人在游泳約12小時後上岸，在這起墜機事故中幸運生還。

馬達加斯加港務當局首長表示，國防部主管憲警的國務部長蓋勒（Serge Gelle）及一名同僚今天早上各自游到海濱小鎮馬漢布（Mahambo）登岸。他們顯然在直升機失事時彈出。

馬國警方及港務當局指出，這起墜機事件發生在昨天，至今仍在搜尋另外兩名乘客的下落，目前尚不清楚這起事故的肇因。

社群媒體上分享的影片顯示，現年57歲的蓋勒似乎精疲力竭倒在躺椅上，身上仍穿著迷彩制服。這名將領稱，「我的死期還沒到」，並表示他很冷，但沒有受傷。

馬國東北岸海域昨天早上發生沉船事故，蓋勒等人搭乘直升機前往事發現場勘查。根據今天的最新官方統計，至少有39人死於這起船難，約有數十人仍下落不明。

另一名憲兵將領瑞佛哈維（Zafisambatra Ravoavy）告訴法新社，蓋勒當時用直升機上一個座椅作為浮板。

瑞佛哈維表示：「他在運動方面一直很有毅力，而他身為部長持續保持這種規律，如同一個30歲的人那樣。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1101221