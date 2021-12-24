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疫情9/300

Omicron肆虐英國 單日確診近12萬例再創紀錄

2021/12/24 02:52（12/24 07:58 更新）
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英國23日通報近12萬例COVID-19確診病例，再創新高。圖為23日倫敦街頭。（法新社）
英國23日通報近12萬例COVID-19確診病例，再創新高。圖為23日倫敦街頭。（法新社）
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）在Omicron變異株助長下，英國今天通報的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診案例數再創紀錄新高，過去24小時一共記錄到約11萬9789起確診病例。

法新社報導，英國昨天通報新增10萬6122起COVID-19病例，是第一次超過10萬例。英國是歐洲疫情最嚴重的國家之一，染疫病故人數達14萬7720人。

國家統計局（Office for National Statistics）估算，在12月16日截止的當週，英國家庭中近140萬人有COVID-19，是2020年初疫情開始以來的最高數字。

與此同時，住院人數也在增加，不過速度比之前幾波疫情慢。

英國首相強生（Boris Johnson）選擇不在耶誕節前，對英格蘭引進更嚴格的防疫限制，而是聚焦在推動疫苗加強劑。目前英國已有逾3000萬人打過追加劑。（譯者：楊昭彥）1101224

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