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總預算案逕付二讀綠提復議 回復至委員會審查

2021/12/24 10:49（12/24 11:10 更新）
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立法院院會24日處理朝野黨團23日協商結論，由民進黨黨團對所提中央政府總預算案自委員會抽出，逕付二讀一案提出復議，回復至原各委員會審查階段。（示意圖／中央社檔案照片）
立法院院會24日處理朝野黨團23日協商結論，由民進黨黨團對所提中央政府總預算案自委員會抽出，逕付二讀一案提出復議，回復至原各委員會審查階段。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院院會今天處理朝野黨團23日協商結論，由民進黨黨團對所提中央政府總預算案自委員會抽出，逕付二讀一案提出復議，回復至原各委員會審查階段，由於在場立委並未提出異議，因此依協商結論處理。

根據朝野黨團昨天協商達成的多項共識，包括由民進黨團於24日院會對所提民國111年度中央政府總預算案（公務預算部分）自委員會抽出，逕付二讀提出復議，回復至原各委員會審查階段。

朝野協商共識也要求，回復各委員會審查階段時，其中外交及國防、司法及法制、經濟委員會由民進黨召委禮讓國民黨召委輪值排案。例如，立法院司法及法制委員會下週輪值召委是民進黨立委黃世杰，禮讓給國民黨籍召委葉毓蘭排審預算。

由於立法院上午的院會中，在場朝野立委都遵守昨天朝野協商的共識，因此在沒有立委提出異議下，依上述協商結論處理。

立法院院會21日表決通過決議，將民國111年度中央政府總預算案（公務預算部分）自各委員會抽出逕付二讀，並請立法院長游錫堃召集協商；但這項決議引發爭議。

游錫堃23日下午召集朝野黨團，協商111年度中央政府總預算案（公務預算部分）相關事宜。

協商時，由於在野黨黨團盼總預算審查勿開逕付二讀惡例，建議民進黨團提復議，讓總預算案回歸委員會審查，民進黨團總召柯建銘也代表黨團表達「提復議沒問題，但須捍衛總預算通過」立場，雙方達成多項共識。（編輯：康世人）1101224

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