綠提地制法修法逕付二讀 藍占主席台杯葛

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外界關注大新竹合併升格議題，立法院會24日開會，國民黨團不滿民進黨立法院黨團總召柯建銘所提的地方制度法第4條條文修正草案，欲逕付二讀，占領主席台抗議。中央社記者施宗暉攝 110年12月24日

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（中央社記者王揚宇台北24日電）外界關注大新竹合併升格議題；立法院會今天開會，國民黨立委林為洲等人，不滿民進黨立委柯建銘所提的地方制度法第4條條文修正草案，欲逕付二讀，因此衝上主席台並占領；院會目前休息中。

立法院程序委員會21日處理24日與28日院會議事日程，因在場立委有異議，輪值召委、國民黨立委曾銘宗宣布，送交24日院會處理。

其中，外界關注攸關新竹縣市合併升格，由民進黨立法院黨團總召柯建銘所提地方制度法第4條條文修正草案，是否能順利付委審查。為確保今天院會議事順利進行，民進黨團成員21日中午左右，開始在議場前排隊。

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立法院會今天開會，經表決確定民進黨團所提報告事項議程，但當處理討論事項議程時，國民黨現場喊，柯建銘的地方制度法修正草案，民進黨團提逕付二讀，因此林為洲等國民黨立委衝上主席台，高喊反對逕付二讀、只接受付委審查。

由於當時主席台周邊並沒有民進黨立委，因此，林為洲等人約在上午10時17分許占領主席台，會議主席、立法院長游錫堃10時19分許宣布休息。（編輯：謝佳珍）1101224