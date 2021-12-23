化解總預算逕付二讀爭議 朝野協商共識24日提復議

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立法院長游錫堃23日召集朝野黨團研商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分）相關事宜，民進黨籍立委劉世芳會後秀出朝野協商結論，指民進黨團24日院會將提復議案，讓總預算案回復至各委員會審查。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月23日

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（中央社記者范正祥台北23日電）立法院院會21日通過民進黨團所提將111年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，引發爭議。對此，朝野黨團今天協商達成共識，由民進黨團於24日院會提出復議，回復至原各委員會審查階段。

立法院朝野黨團協商同時也達成共識，各黨團同意111年度中央政府總預算案（公務預算部分），最遲於111年1月28日以前完成三讀程序，且不提復議。

立法院院會21日表決通過決議，將中華民國111年度中央政府總預算案（公務預算部分）自各委員會抽出逕付二讀，並請立法院長游錫堃召集協商。

對此，游錫堃下午召集朝野黨團協商研商111年度中央政府總預算案（公務預算部分）相關事宜。

進行朝野黨團協商時，在野黨團都希望總預算案審查勿開逕付二讀惡例，並將解決問題的方案指向民進黨團應提出復議案，要求將總預算案回歸委員會審查。

民進黨團總召柯建銘則回應，不是以戰逼和，但也不能坐以待斃，如何解決，鑰匙在民進黨團手上，也在大家手上，提復議沒問題，但須捍衛總預算通過。

與會的國民黨團總召費鴻泰保證誠信，強調如果總預算案回歸委員會審查，會在委員會完成審查，「下個禮拜，在8個委員會的預算案全部送出」。

參與協商的民眾黨立委張其祿說，他對執政黨團明天提復議案表示歡迎，也看到國民黨團願意在月底前讓所有預算出委員會，希望回歸理性、務實、審慎的立委職權行使，大家必須拋開黨派之見，好好為國人把關每一分錢。

朝野黨團協商最後達成共識，各黨團同意針對111年度中央政府總預算案（公務預算部分），由各委員會抽出逕付二讀的決定，民進黨團於12月24日提出復議，並回復至原各委員會審查階段，由各委員會繼續審查，於12月30日前完成審查。

立法院院會21日通過民進黨團所提將111年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，引發爭議。立法院長游錫堃（前）23日下午召集朝野黨團協商。圖為協商結束後，游錫堃步出議場。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月23日

立法院院會21日通過民進黨團所提將111年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，引發爭議。對此，立法院朝野黨團協商23日達成共識，民進黨團24日將提覆議；黨團總召柯建銘受訪回應，不是以戰逼和，但也不能坐以待斃，如何解決，鑰匙在民進黨團手上，鑰匙也在大家手上，提復議沒問題，但需捍衛總預算通過。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月23日

另外，朝野黨團共識也要求，回復各委員會審查階段時，其中外交及國防、司法及法制、經濟委員會由民進黨召委禮讓國民黨召委輪值排案。

朝野黨團協商共識還包括，各黨團同意111年度中央政府總預算案（公務預算部分）最遲於111年1月28日前完成三讀程序，並不提出復議。

協商結論中也納入台灣民眾黨建議，對財政委員會往後研擬年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分）審查日程時，先進行相關協商，納入審查日程草案，以確定合理時程，供各黨團遵循。

游錫堃今天於朝野黨團協商111年度中央政府總預算案相關事宜前透過臉書發文表示，期待朝野各退一步，兼顧「把關」及「法治」，「依法如期」完成預算審查。

他指出，回想今年度，總額新台幣5兆元的國營事業預算，依法應在去年11月30日底完成審查，但卻延宕超過整整一年，直到今年12月10日才通過，如此嚴重違反全國人民付託，身為立法院長，他感到羞愧，因而代表立法院向國人道歉。

提及111年度中央政府總預算案，游錫堃說，現在依法已經慢了一些，希望朝野各政黨，大家相忍為國，各退一步而又全力以赴，依法如期完成方為正道。

根據行政院先前送達立法院的書面報告指出，111年度中央政府總預算案歲入編列2兆2391億元，較110年度增加9%。

報告說，111年度中央政府總預算歲出編列2兆2621億元，較110年度增加5.9%，總預算歲入歲出差短230億元，連同債務還本960億元，共須融資調度數1190億元，以舉借債務690億元及移用以前年度歲計賸餘500億元支應。（編輯：康世人）1101223

民進黨立法院黨團將111年度中央政府總預算案從委員會抽出逕付二讀，引起外界質疑，立法院長游錫堃23日召集朝野協商，台灣民眾黨立委邱臣遠（中）、蔡壁如（左2）、高虹安（右2）在入場前舉行記者會說明立場。中央社記者郭日曉攝 110年12月23日

民進黨立法院黨團將111年度中央政府總預算案從委員會抽出逕付二讀，引起外界質疑，立法院長游錫堃23日召集朝野協商，國民黨團由總召費鴻泰（中）宣告立場。中央社記者郭日曉攝 110年12月23日