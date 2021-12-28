海外網購族注意 包裹預先委任制上路明年7月全面實施

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關務署28日起實施「預先委任」新制，進口快遞貨物若未經進口人預先委任報關，貨物將無法報關進口。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳佳蓉台北28日電）海外網購族注意，關務署即日起實施「預先委任」新制，分三階段逐步擴大實施範圍，初期鎖定遭冒名通關等高風險對象實施，約2300人，包裹須由進口人事先實名委任才能通關，預計明年3月開放民眾自選加入，7月全面實施。

財政部關務署今天舉行例行記者會，關務署副署長陳依財指出，為防杜民眾個資遭盜用報關進口違法管制物品，導致無辜受牽連被罰，即日起實施預先委任報關新制，進口快遞貨物若未經進口人預先委任報關，貨物將無法報關進口。

陳依財表示，為給予業者及民眾充足調整因應期間，避免影響通關秩序，新制將分三階段逐步擴大實施範圍。

第一階段從即日起實施，以已註冊實名認證APP，但回復遭冒名報關及推播多次未回復的高風險名單為實施範圍，粗估約2300人；第二階段從明年（2022年）3月1日起實施，開放民眾透過實名認證APP「EZ WAY」自行設定是否加入預先委任新制；第三階段自明年7月1日起全面實施。

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關務署呼籲，新制上線後，請快遞報關業者於貨物運抵台灣前，先完成委任報關程序，民眾也要請注意實名認證APP推播訊息，及時確認是否為其進口貨物，以利貨物能順利通關。

關務署統計，目前實名認證APP「EZ WAY」註冊人數已達380萬人，占快遞進口報單比率達85%，是推動預先委任報關的好時機，只要快遞報關業者配合調整現行作業模式，於貨物運抵台灣前以實名認證APP推播報關資料，民眾即可透過APP確認，避免冒名通關情形發生。（編輯：黃國倫）1101228