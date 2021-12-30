NCC數通法規範大型業者 陳耀祥：Google臉書擬納管

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數通法架構出爐，NCC未來將納管線上服務平台業者，NCC主委陳耀祥表示，國際趨勢是適度規範網路平台，因此Google（圖）、臉書都會納入規範。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者蘇思云台北30日電）數通法架構出爐，NCC未來將納管線上服務平台業者，NCC主委陳耀祥表示，國際趨勢是適度規範網路平台，因此Google、臉書（Meta）都會納入規範，至於批踢踢或LINE等通訊軟體，由於屬性與臉書不太一樣，內部仍在討論中。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天公布數位通訊傳播服務法（數通法）草案架構，這是台灣首度立法納管跨國大型網路平台業者。

立法院交通委員會今天審查111年度總預算案NCC單位預算，國民黨立委洪孟楷關注數通法架構中，哪些平台可能是後續公告的「指定線上平台服務提供者」以及標準為何。

陳耀祥表示，數通法架構中，包括五類網路服務可能會納入規範，負擔義務由少到多分別為連線服務者、快速存取服務者、資訊儲存服務者、線上平台服務提供者，以及第五類「指定線上平台服務提供者」。

他強調，數通法原則是規模越大，負擔責任、義務就相對多，主要參考歐盟數位服務法（DSA）草案精神。大型網路平台Google、臉書一定會管，中小型要看屬性。

針對NCC衡量「指定線上平台服務提供者」原則，陳耀祥會後受訪表示，目前只能說用戶數、平台影響力、瀏覽量都可能是考慮標準，不論用哪個標準，Google跟臉書兩個平台應該都會落入指定名單。

至於批踢踢或LINE等通訊軟體，陳耀祥認為，屬性跟臉書不太一樣，網路服務要如何定義分類、是否納管，也是內部目前討論重點，「這條線怎麼切，需要做更細緻討論」。

外界質疑數通法是否有網路戒嚴疑慮，陳耀祥回應，數通法規範是大型網路平台為主，需要負擔責任跟義務，沒有網路戒嚴問題。網路規管也不需要有任何登記制，規範業者的重點包括資料保護議題、消費者權益議題等，業者須有透明度報告，「會以自律為主，真的沒辦法法律才會介入」。

依照數通法草案架構，負擔最多義務的網路平台，要做到廣告揭露，如果移除使用者貼文或停權時，必須說明原因，並提供內、外部救濟機制，後續也要透過去識別化方式，把被下架資訊刊登在共同資料庫讓外界了解。（編輯：潘羿菁）1101230