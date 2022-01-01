巧克力正名新制上路 監委：含量等標示仍不清楚

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（中央社記者賴于榛台北1日電）巧克力品質及標示新制今天上路。監察委員田秋堇、蔡崇義今天發布新聞稿指出，新的標示仍無法清楚看出真正的巧克力含量，呼籲食藥署盡速研議督管改善措施。

田秋堇、蔡崇義表示，新修正的「巧克力之品名及標示規定」，雖然已增加規範，要求「含餡」及「加工」製品的巧克力含量需達25%以上，但依目前食品外包裝的標示，大多以可可粉、低脂可可粉標示，無法得知含量及純度，造成消費者無法辨識，食品稽查員也難以查核。

監委說，此次修改規定含餡及加工製品巧克力含量須需達25%以上，按照規範，「黑巧克力」可可固形物含量需超過35%、「牛奶巧克力」需超過25%，「白巧克力」則不需含可可固形物。

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監委表示，這換算方式複雜，不利於消費者迅速辨識，像是含餡或加工巧克力若以「黑巧克力」為成分，其可可固形物需含8.8%以上，如以「牛奶巧克力」為原料，其產品可可固形物則須含6.25%以上。食藥署雖將市售劣質仿巧克力甜食納入規範對象，但消費者仍無從判斷，各種巧克力其中所含有益人體的可可固形物其含量為何。

為確保消費者的知情權與選擇權，監委要求食藥署儘速研議，包含在產品外包裝標示方面，如何簡明確實的讓消費者了解產品是否符合法規、是否符合應有的巧克力含量，以及哪些巧克力含有較高比例的可可固形物等。（編輯：黃瑞弘）1110101