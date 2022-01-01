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于北辰退黨為林靜儀加油 顏寬恒：出賣人格

2022/1/1 12:00（1/1 16:20 更新）
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退役少將于北辰退出國民黨，並為民進黨籍台中第2選區立委補選候選人林靜儀加油，國民黨籍候選人顏寬恒（圖）說，于北辰為留在鎂光燈前出賣人格。（中央社檔案照片）
退役少將于北辰退出國民黨，並為民進黨籍台中第2選區立委補選候選人林靜儀加油，國民黨籍候選人顏寬恒（圖）說，于北辰為留在鎂光燈前出賣人格。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）退役少將于北辰退出國民黨，並在政論節目上為民進黨籍台中第2選區立委補選候選人林靜儀加油，國民黨籍候選人顏寬恒在中市府元旦升旗典禮說，于北辰為留在鎂光燈前出賣人格。

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台中第2選區立委補選將在1月9日投票。國民黨主席朱立倫今天上午出席顏寬恒勞工後援會成立大會，對於媒體詢問不做回應。

出席同場活動的前台中市長胡志強則表示，這是于北辰個人抉擇，愛去哪個黨、採取什麼政治態度，台灣是自由民主的社會，就祝福他，隨他去吧。國民黨籍立委葉毓蘭則說，于北辰沒有票，不是這裡（台中第2選區）的人。（編輯：郭諭儒）1110101

退役少將于北辰（圖）退出國民黨，並在政論節目上為民進黨籍台中第2選區立委補選候選人林靜儀加油。（圖取自facebook.com/Taoyuanpeichen）
退役少將于北辰（圖）退出國民黨，並在政論節目上為民進黨籍台中第2選區立委補選候選人林靜儀加油。（圖取自facebook.com/Taoyuanpeichen）
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