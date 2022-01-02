袁惟仁在家療養二姐照顧 桂田基金會：狀況有進步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

53歲音樂人袁惟仁兩度摔倒陷入昏迷，在台東老家休養，由二姐貼身照顧。長期關懷資深藝人的桂田文化藝術基金會人員2日表示，狀況還不錯、有進步。（圖取自weibo.com/woshiyuanweiren）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北2日電）53歲音樂人袁惟仁4年來兩度摔倒陷入昏迷，經急救後從鬼門關救回，在台東老家休養，媒體報導他現在得長期臥床且已無法認人。桂田文化藝術基金會人員今天表示，目前無危險。

袁惟仁 袁惟仁小檔案 1968年6月24日出生，為台灣知名作詞人、作曲人與音樂製作人，人稱「小胖老師」

經歷：1986年與莫凡以「凡人二重唱」出道，曾為S.H.E、動力火車、齊秦、陶晶瑩、劉若英、張智成等擔任專輯製作人，並曾任台灣選秀節目「超級星光大道」評審

代表作： 征服、夢醒了、夢一場、旋木、離開我、你的溫度、坦白、走了嗎 資料來源：宇朕國際、維基百科 看更多 關閉 （小胖老師）2018年底在中國上海因不慎跌倒，造成腦溢血昏迷，同時也被診斷出腦內腫瘤，在當地緊急開刀才逃出鬼門關，體重下滑近20公斤，情況較為穩定後返台治療，並長期在台東老家療養，鮮少對外界透露近況。

不料2020年袁惟仁又再次在台東老家摔倒，緊急住進加護病房治療，昏迷指數一度只有3，所幸順利度過危險期後，便送回家中療養，仰賴袁惟仁的二姐貼身照顧。

袁惟仁手術後迄今仍需龐大的長期照護與醫療費用，演藝圈友人張宇發起「小胖基金」，並號召游鴻明、巫啟賢等人資助；長期關懷資深藝人的桂田文化藝術基金會在袁惟仁返台後，與他的家人保持聯繫並固定探訪，也提供照顧費用補助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桂田文化藝術基金會2021年底，又再次前往台東探望袁惟仁，據蘋果新聞網報導，相關人員透露袁惟仁目前持續在家療養，在二姐無微不至照料下有胖回來，卻因腦受傷無法坐著只能臥床，眼睛可以張開卻無法認人，醫生判定屬於「無意識」狀態。

中央社記者今天求證桂田文化藝術基金會，代表窗口回應：「最近基金會有去看小胖老師，（健康狀態）沒有危險，狀況還不錯、有進步，就是在家休養，家人把他照顧得很好，其他細節不方便多說。」（編輯：管中維）1110102