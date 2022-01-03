台電：1212停電故障設備仍在檢測 檢討報告尚未呈報

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去年12月12日萬隆變電所火災導致逾30萬用戶停電，台電坦言目前尚未確認變電器內部受損真正故障原因，正式報告也還未呈報至經濟部。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北3日電）去年12月12日萬隆變電所因設備故障引發火災，逾30萬用戶停電，媒體報導事故檢討報告已送至經濟部。台電表示，故障的5號變壓器相關檢測仍在進行中，相關報告僅為內部初步事故原因紀錄，正式報告尚未呈報至經濟部。

蘋果新聞網報導，台電「1212停電事故檢討報告」上週已送至經濟部；根據報告內容，台電不但錯失3次先機可避免停電憾事發生，更因內部變壓器監控標準太舊過時喪失預警效果；事發至今3週，台電報告坦言尚未確認變電器內部受損真正故障原因。

台電告訴中央社記者，媒體報導內容僅是內部初步事故原因紀錄，相關報告僅為台電員工撰寫的初步草稿，正式報告尚未呈報至經濟部。

台電透過新聞稿說明，已於去年12月29、30日邀集經濟部國營會、內政部消防署、台北市消防局、新北市消防局及外部電力領域專家學者等第三方公正單位，與原廠共同開確認事故點，並取樣送試以查明肇因。

台電指出，針對1212事故同型8台變壓器已立即辦理水平展開檢測，在去年12月15日完成相關細密巡視及相關檢測，包含紅外線測溫及局部放電測試，且取油中氣體分析結果均正常；後續會依廠牌年份、負載狀況，排定油中氣體分析取樣，預定於農曆年前全數送綜合研究所完成檢測以確保運轉安全。

針對媒體報導台電因內部變壓器監控標準太舊過時喪失預警效果，台電回應，已在去年12月22日邀集各電機廠及公司專家，參考國際標準及本次案例經驗，修訂變壓器絕緣油中氣體分析判定標準。

台電強調，會針對事故實際檢測成果，切實檢討事故原因，防止類似事件再發生。（編輯：黃國倫）1110103