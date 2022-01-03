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胡智為艾璐要結婚了 甜喊同手同腳走下去

2022/1/3 10:31（1/3 11:08 更新）
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中職統一獅投手胡智為（左）3日在Instagram宣布求婚成功，將與前樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩艾璐（右）結婚。（圖取自instagram.com/chihwei_hu）
中職統一獅投手胡智為（左）3日在Instagram宣布求婚成功，將與前樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩艾璐（右）結婚。（圖取自instagram.com/chihwei_hu）
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（中央社網站3日電）中職統一獅投手胡智為今天在Instagram宣布「我們要結婚了」，對象是前樂天桃猿隊啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）的艾璐，並貼出求婚誓言，他說：「人不是完美的，但遇見妳這一切都很完美。」艾璐也在Instagram分享喜訊表示：「我們彼此信任且堅定未來，以後一起同手同腳的走下去。」

28歲的胡智為

胡智為小檔案

  • 生日：1993年11月4日
  • 身高體重：182公分、90公斤
  • 守備位置：投手
  • 學歷：西苑高中、國立體育大學
  • 經歷：
    2013年至2015年效力美職明尼蘇達雙城隊
    2015年至2018年效力美職坦帕灣光芒隊
    2019年效力美職克里夫蘭印地安人隊
    2019年效力美職芝加哥小熊隊
    2020年效力美職聖地牙哥教士隊
    2021年起效力中職統一獅隊
    ---
    2014年仁川亞運中華隊代表
    2019年世界12強棒球賽中華代表隊
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是前旅美投手，返台發展投入中職選秀會，在首輪被統一獅隊選中，去年簽下2.5年、總值逾2000萬元合約。女友艾璐本名李亞璇，父親是前中職三商虎投手李杜宏，哥哥是前旅日棒球好手李杜軒，去年底從樂天女孩退役，現為網路節目「NBA揪賀勝」主持人。

胡智為凌晨在Instagram貼出求婚誓言表示，「緣份就是這麼奇妙，在我人生最迷惘的時候妳出現了，第一次談話第一次見面，我就深深的被妳吸引。」謝謝艾璐在他沒有目標及方向的時候指引他，並鼓勵支持著他，「一直牽著我的手不放開不讓我迷路」。

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胡智為自稱不是浪漫的人，但他是有擔當的人，未來將扛起責任，用生命保護及愛。「我一直認為愛情是互補的妳，將補齊我的不足，我也會補齊妳的不足，人不是完美的，但遇見妳這一切都很完美，往後的我們將面臨許多的挑戰，但我會緊緊牽著妳的手一起去克服去戰勝，謝謝妳出現在我生命中。」

艾璐也在Instagram分享胡智為單膝跪地的求婚影片，甜喊以後胡智為的陪伴是她前進最大動力，並稱胡智為不僅孝順且非常單純，「更可貴的是他給了我百分百的愛以及好，我們彼此信任且堅定未來，以後一起同手同腳的走下去。」（編輯：王靖怡）1110103

胡智為與艾璐（中）3日宣布要結婚了，艾璐去年底從樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩退役。（圖取自instagram.com/airu_0307）
胡智為與艾璐（中）3日宣布要結婚了，艾璐去年底從樂天桃猿隊啦啦隊樂天女孩退役。（圖取自instagram.com/airu_0307）
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