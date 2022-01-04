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疫情29/300

首例防疫計程車司機染疫 陳時中示警防疫壓力大增

2022/1/4 15:43（1/4 16:29 更新）
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國內出現首例防疫計程車司機染疫，指揮中心指揮官陳時中4日提出警示，提醒國內防疫壓力大增。（示意圖／中央社檔案照片）
國內出現首例防疫計程車司機染疫，指揮中心指揮官陳時中4日提出警示，提醒國內防疫壓力大增。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北4日電）國內出現首例防疫計程車司機染疫，近期防疫旅館、桃園機場清潔員及防疫計程車司機出現染疫事件，指揮中心指揮官陳時中今天提出警示，提醒國內防疫壓力大增。

確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫計程車司機（案17240），列為本土病例，Ct值28.4，曾經在去年12月26日載過境外移入確診者，12月29日被召回採檢，PCR檢驗結果為陰性，12月31日再次載到一名確診者，感染源頭仍待調查。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，抗疫2年期間，印象中防疫計程車防守不錯，「這恐怕是第1例」，這名確診司機曾經載過多少乘客仍在調查階段，司機都有戴N95口罩，但下車穿脫裝備是否確實，仍待詢問個案本人，以釐清狀況。

據初步疫調，司機曾使用過機場停車場廁所，由機場清潔員（案17230）負責。案17230與另2名辦公區及行李轉盤區洗手間清潔員（案17238、案17239），3人清消期間都是戴醫用口罩，非N95口罩，彼此工作區域距離遙遠，但搭乘同班通勤交通車。

陳時中表示，染疫防疫計程車司機病毒基因定序結果，是釐清司機與機場清潔員傳播途徑重要關鍵。桃園機場外包人員常規性全數採檢，上一次採檢時，清潔人員檢驗結果仍為陰性，待收集更多完整資料以利判定。

陳時中說明，桃園機場已展開備援方案，600多名機場防疫計程車司機全數採檢，盼以普篩了解防疫計程車隊情況，判斷防疫計程車司機染疫事件規模及警戒等級；現行防疫計程車防疫指引已非常嚴格，若再加嚴，恐造成量能不足，尚無修正指引的規劃。（編輯：張雅淨）1110104

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