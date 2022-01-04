本土增4例 蔡總統籲提高警覺、盡快接種疫苗

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近日出現本土案例，總統蔡英文表示，大家都要謹慎以對，更呼籲民眾盡快接種疫苗。圖為總統在法務部調查局4日舉行調查班第58期結業典禮上致詞。中央社記者郭日曉攝 111年1月4日

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（中央社台北4日電）總統蔡英文今天表示，這兩天累計新增4名本土案例，中央地方會全力守住疫情防線；大家除謹慎以對、提高警覺、落實防疫外，更重要的是盡快接種疫苗。

蔡總統下午透過臉書發文指出，這兩天累計新增4名本土案例，指揮中心已宣布強化機場防疫措施，桃園市政府也在第一時間展開疫調、匡列等防疫工作。

總統說，她昨晚與指揮中心指揮官陳時中、桃園市長鄭文燦，保持密切聯繫，掌握疫情最新狀況，中央地方會全力守住疫情防線。

蔡總統表示，本土案例的出現，大家都要謹慎以對，除了提高警覺、落實防疫，更重要的是，盡快接種疫苗。

蔡總統說，目前疫苗覆蓋率第一劑80.04%、第二劑69.3%，指揮中心已經開放全國接種第3劑疫苗，請大家符合規定，就可以盡快接種。2022年，繼續團結防疫守台灣。（編輯：黃國倫）1110104