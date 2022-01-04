防疫旅館群聚頻傳 觀光局長：督促業者遵守所有SOP

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（中央社記者余曉涵台北4日電）防疫旅館近期群聚頻傳，交通部觀光局長張錫聰說，會持續跟地方政府溝通，找出問題確實改善，也要求地方政府一定要輔導督促業者，務必遵守防疫旅館所有SOP。

春節返台人潮眾多，防疫旅館屢傳群聚或疑似群聚事件，中央流行疫情指揮中心也啟動全台防疫旅館總體檢，並在3日之前全數查核完畢。

交通部觀光局長張錫聰今天出席「青洲灣派對」記者會時接受媒體聯訪表示，防疫旅館是作為防疫使用，所以指揮中心有發布防疫旅館的設置指引，觀光局這邊也與地方政府召開好幾次會議，要求務必做好防疫旅館設置的檢核，相關單位包含衛生、警政、民政及觀光單位都要會同，也要求地方政府要輔導督促，只要業者成為防疫旅館，就要遵守所有SOP。

張錫聰說，目前大多數旅館業者也都配合做好相關SOP，因為他們也會擔心染疫，但少數業者因為時間久了有點疏忽，透過這次總體檢請相關單位進行檢查，也宣導落實防疫的重要性，會持續跟地方政府溝通，找出問題並確實改善。

張錫聰指出，防疫工作一定要做足做實，不能有所輕忽，也不能因為鬆懈就不按照SOP去做，相關設備如果不能用就不能用，也會請各地方政府要求業者配合。

陳時中昨天已說明，全台465間防疫旅館，目前已有395間查畢，其中100多間有缺失需要複驗，已有8間完成複驗，後續會請感控專家小組抽查檢視。

陳時中說，100多間需要複驗的防疫旅館，尚不須停止收客，但若複驗未通過就必須停止收客；媒體另詢問發生群聚疫情的防疫旅館是否有重啟條件，陳時中表示，由地方衛生局依照需要判定。（編輯：陳仁華）1110104