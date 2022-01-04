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沖繩疫情進入第6波 東京大阪單日確診創近3月新高

2022/1/4 17:47（1/4 18:33 更新）
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日本部分地區疫情升溫，沖繩縣4日暴增225例確診病例，東京都與大阪府新增病例也創近3月新高。圖為大阪車站前戴口罩的通勤民眾。（共同社）
日本部分地區疫情升溫，沖繩縣4日暴增225例確診病例，東京都與大阪府新增病例也創近3月新高。圖為大阪車站前戴口罩的通勤民眾。（共同社）
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本部分地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）明顯升溫，沖繩縣今天暴增225例確診病例，縣知事玉城鄧尼認為疫情已進入「第6波」；東京都與大阪府今天新增病例也創近3月新高。

根據日本讀賣新聞自行統計，日本全境今天新增確診病例已逾千例，是繼2021年10月6日以來，時隔約3個月單日新增再逾千例。

日本電視台報導，沖繩縣今天一口氣爆增225例確診病例，較3日的130例大幅增加，也是繼2021年9月16日以來，時隔約3個半月單日新增再逾200例。玉城看到疫情快速升溫時說，不得不認為疫情已進入第6波。

琉球新報報導，玉城今天說，已將縣內防疫警戒等級提升到第2級，並呼籲民眾減少人際接觸機會。

談到目前疫情，玉城認為，「已進入第6波」；預料沖繩縣政府6日將再度舉行防疫對策本部會議，籲請中央政府針對沖繩縣發布「防止蔓延等重點措施」。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增151例COVID-19確診病例，繼2021年10月3日以來，時隔約3個月單日新增再逾150例。

東京都繼3日新增103例確診病例，已連續兩天單日新增逾百例；今天新增151例較上週二增加105例；今天151例中有約57%的86人，已接種完兩劑疫苗。

大阪府今天新增124例確診病例，是繼2021年10月14日以來，時隔近3個月單日新增再逾百例。

廣島縣今天新增109例確診病例，繼2021年9月15日以來單日新增再逾百例；鳥取縣今天新增4例確診病例，是2021年11月12日後持續清零以來，再度出現新增病例。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110104

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