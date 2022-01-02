東京疫情略升溫 京都現首例Omicron群聚感染

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本境內主要城市COVID-19疫情有逐漸升溫跡象，東京都今天時隔近3個月單日新增再逾80例，京都府一口氣出現13例Omicron變異株確診病例，其中5例為轄內首例群聚感染。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，東京都今天新增84例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週日增加41例，也是繼2021年10月9日的82例以來，時隔近3個月單日新增再逾80例。

大阪府今天新增57例確診病例，較上週日增加逾20例，至今累計病例數20萬3917例。

京都府今天新增13例Omicron變異株確診病例，其中有5例參加同一場餐會，讓京都府政府認為發生轄內首例Omicron變異株群聚感染。

目前已知這13例Omicron變異株確診病例都已住院，且皆為輕症或無症狀。13例中有5例無海外旅遊史，感染途徑不明，京都府政府研判很可能發生新的社區傳播。

京都府至今已累計41例Omicron變異株確診病例。

茨城縣知事大井川和彥今天表示，家住縣內的30多歲女性感染Omicron變異株，是縣內首例。由於這名女性無海外旅遊史，感染途徑不明，茨城縣政府研判可能是社區傳播。

高知縣政府表示，一名新年期間返回縣內老家的20多歲女性感染Omicron變異株，是四國地方首例。

香川縣政府今天宣布，縣內兩人感染Omicron變異株，是縣內首例，也是四國地方第2個出現Omicron變異株確診病例的縣。

這兩例Omicron變異株確診病例的感染途徑不明，香川縣政府研判可能發生社區傳播。

島根縣政府今天宣布，縣內新增14例Omicron變異株確診病例，這14人都住在出雲市且皆無海外旅遊史。島根縣至今累計17例Omicron變異株確診病例。

沖繩時報報導，沖繩縣政府宣布，今天新增51例確診病例，較上週日增加30例，至今累計病例數5萬765例。

最近一週每10萬人口染疫數15.35例，居日本全境之冠；第2高的是群馬縣的6.08例、第3名是京都府的4.98例，日本全境平均值為1.92例。

至於昨天爆增235例的駐沖繩美軍相關人士部分，今天再新增70例確診病例。美軍相關人士至今累計病例數3683例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110102