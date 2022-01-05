陳寶餘原訂111年屆退 有望成首名延役參謀總長

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（中央社記者游凱翔台北5日電）參謀總長服役最大年齡將延長一年，去年升任參謀總長的陸軍司令陳寶餘上將，原本將於今年屆齡退伍，屆時有望成為第一個延役的參謀總長。國防部對此表示，這項修正案的通過，有利國防政策延續及發展。

立法院臨時會院會下午三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例第6條條文，規定參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定延長，惟以一年為限，不受服現役最大年齡（64歲）限制。

國防部發言人史順文少將對此表示，尊重立法院的決議，這項修正案的通過，有利於國防政策延續及整體建軍規劃的發展。

另外，參謀總長陳寶餘上將去年6月上任，預計今年將屆齡64歲退伍。

軍方人士告訴中央社記者，由於此條例三讀通過，陳寶餘有望成為第一個延役的參謀總長，但最後仍要看公告施行的日期是否在陳寶餘退伍之前，且此條文的通過，有利國防政策推動與執行，不再像過去一樣，參謀總長上任後的任期常常到屆齡退伍不到一年的時間。

前空軍副司令張延廷中將接受中央社訪問時認為，每一名參謀總長上任時年事已高，往往已62、63歲，距64歲屆齡退伍年齡僅剩不到一年，因此雖然僅延役一年，但仍有利於政策推動的穩定性及延續性，否則造成「冷灶燒不熱、板凳坐不暖」，更嚴重一點的，則是新參謀總長上任後全盤推翻上一任總長建軍規劃，造成資源浪費。

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張延廷也建議，由於戰場環境與觀念日新月異，與其延役參謀總長年限，倒不如將晉升上將年齡提早至55歲至60歲間，讓領導階層年紀下降，更能有助於活化軍隊及建軍規劃。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社記者問時表示，此舉對於參謀總長任內要推動的政策具有延續性，且只增加一年也不會衝擊既有的人事升遷規劃，是很好的平衡措施。（編輯：蘇志宗）1110105