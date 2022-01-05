F-35A傳全球首起機腹迫降事件 韓國宣布停飛調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國空軍1架F-35A戰機昨天在訓練過程中因電子系統與起落架故障，飛行員緊急以機腹迫降成功，成為全球首例。為此當局宣布整個F-35機隊暫時停飛，以待調查結果出爐。

綜合韓聯社與法新社報導，這架F-35A戰機飛行員在訓練飛行期間，發現除了飛行控制系統與發動機可正常運作外，機上其他電子系統竟然全數失靈。他向管制中心通報後，準備在位於首爾南方151公里處的瑞山空軍基地降落。

沒想到，電子系統問題導致起落架無法正常降下，最終飛行員決定放棄彈射逃生，而是以機腹迫降。空軍也趕在他降落前，在跑道上噴灑特殊防火泡沫，以降低機身損壞。最後，飛行員落地後，毫髮無傷地自行走下價值約1億美元（約新台幣27.6億元）的戰機。

軍方消息人士稱，這顯然是美國開始向外國出口F-35A戰機以來的首起機腹著陸事件。

韓國國防部官員告訴法新社：「目前正（針對這起事件）進行調查，整個F-35戰機機隊也全面暫時停飛。」

韓國於2014年向美國洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）訂購40架F-35A，5年後收到首批交貨，目前已有30多架F-35A戰機。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

F-35A閃電II（F-35A Lightning II）超音速戰機是全球最強大、最敏捷的戰鬥機之一，採用匿蹤技術和先進通訊系統。儘管其售價近年有些調降，但仍被認為是有史以來美國研發最昂貴的武器系統。

在此之前，這款戰機最近一次事故發生在去年11月。當時1架英國F-35B從「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航艦起飛後墜入地中海，飛行員彈射逃生後獲救。（譯者：施施/核稿：林治平）1110105