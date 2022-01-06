台股盤中重挫逾210點 跌破18300點整數關卡

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（中央社記者潘智義台北6日電）美股重挫，科技股跌勢更深，台股由電子權值股帶頭下殺，盤中重挫逾210點，跌破18300點整數關卡、5日均線，最低一度跌至18283.54點。

截至11時止，加權指數來到18302.47點，下跌197.49點，成交值新台幣1730.73億元，8大類股漲跌互見，其中機電類股跌最重，造紙類股漲最多。

台積電盤中一度下跌12元，來到638元；大立光股價先跌後漲，最高來到2645元，上揚35元；鴻海最低來到106元，下挫3元。

貨櫃三雄早盤股價呈現小跌，但盤中逆勢上漲，長榮來到144.5元，上漲3.5元；陽明來到117元，上漲2元；萬海194元，上漲3元。

華南投顧董事長儲祥生接受電話採訪表示，美股跌太深，造成今天台股跟著大跌，尤其權值股下跌，更加深大盤指數下跌力道。

觀察早盤大跌後跌勢一度收斂，儲祥生表示，隨後第2波下跌可能是外資賣盤，但只要下跌家數不要與平常相差太多，櫃買市場不要跌太重，後市應該還好。

儲祥生認為，今天跌勢較重多為高本益比、去年以來漲多的個股，但仍有不少去年未漲到的股票可以留意，現階段可先看綠能、傳產股，航運股動向也是觀察指標。（編輯：楊凱翔）1110106