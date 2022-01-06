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疫情57/300

桃機染疫清潔員足跡 曾吃羊肉爐逛大潤發八德店

2022/1/6 15:54（1/6 16:28 更新）
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桃園市政府6日公布桃機清潔員最新確診足跡，包括吃羊肉爐、逛大潤發八德店等；針對曾去金嗓歌友會的個案在跨年夜打牌（桃園市政府提供）
桃園市政府6日公布桃機清潔員最新確診足跡，包括吃羊肉爐、逛大潤發八德店等；針對曾去金嗓歌友會的個案在跨年夜打牌（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園機場群聚案累計8人確診。桃園市政府今天公布清潔員的最新疫調足跡，包括吃羊肉爐、逛大潤發八德店等；針對曾去金嗓歌友會的個案在跨年夜打牌，全體會員目前仍在採檢中。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為昨晚公布的桃機3名清潔員；桃機群聚案截至目前共8人確診，為7名清潔員和1名防疫計程車司機。

桃園市政府下午舉行線上疫情說明記者會，公布清潔員的最新疫調足跡，包括在去年12月31日去過忠貞市場、霸味羊肉爐內壢旗艦店、金樺旅館（居住至元旦）。

元旦當天去過中壢區成功公園，1月2日去過中壢區元生公園、羊霸天下八德店、大潤發八德店；1月3日去過好朋友百貨商場，以及1月2日、4日去過遠傳觀音草漯加盟門市；曾出入相關場所者，請在足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

桃園市政府表示，針對昨天公布足跡、曾去過金嗓歌友會確診個案，經詢問金嗓歌友會會長，個案去年有在歌友會打工，但在歌友會因疫情停業後，就沒有再上班，由於個案是會員，仍會回來參加活動。

市府表示，個案在去年12月29日至今年1月2日去過金嗓歌友會5天，時間長短不一，其中，12月31日是到現場打牌到隔天，由於當時有跨年晚會餐敘，市府已替歌友會員造冊，並在歌友會成立臨時採檢站進行全體會員採檢，目前已採檢537人、持續採檢中，後續採檢結果會再說明。（編輯：方沛清）1110106

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