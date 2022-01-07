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空屋指標 去年上半年低度用電住宅9.13%創新低

2022/1/7 12:08（1/7 13:19 更新）
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內政部7日發布民國110年上半年低度用電住宅數為81萬2947宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.13%，創98年統計以來新低。（中央社檔案照片）
內政部7日發布民國110年上半年低度用電住宅數為81萬2947宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.13%，創98年統計以來新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北7日電）內政部今天發布民國110年上半年低度用電住宅數為81萬2947宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.13%，也是98年統計以來的新低點。低度用電住宅多被外界視為空屋率調查指標之一。

內政部今天發布新聞稿表示，為了解可供居住使用，但用電頻率偏低的住宅情形，因此利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於60度的住宅視為低度使用住宅。外界多將此調查視為空屋率調查指標之一。

內政部指出，為更快掌握低度使用住宅資訊，109年起，改為每半年統計一次，上半年採用每年5、6月平均用電度數，下半年則採用每年11、12月平均用電度數，經分析，全國低度使用住宅比率長期呈現下降趨勢，110年上半年為9.13%，較109年下半年9.23%減少0.1個百分點，續創新低。

就縣市別觀察，110年上半年各縣市低度使用住宅宅數，以新北市12萬8308宅最多、高雄市10萬4739宅次之，第3則為台中市8萬9266宅；若以各縣市低度使用住宅比率比較，前3位分別為金門縣的17.99%，宜蘭縣的15.87%，以及台東縣也有13.87%。

另外，內政部指出，全國新建餘屋總量自109年下半年至110年上半年數量呈現平穩，近4季維持在7萬宅左右，110年第1季為7萬3685宅，110年第2季為7萬54宅。

內政部說，長期觀察，新建餘屋數量自107年第2季8萬82宅達到近年高點後，呈緩步下降趨勢，雖110年第1季、第2季數量較109年第4季為多，但相對去年同季仍為減少。

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至於6都新建餘屋數量，內政部說，110年第2季新建餘屋住宅數量，新北市有1萬5240宅、台中市為9681宅、桃園市也有9334宅、高雄市則為8484宅、台南市5615宅、台北市則是3846宅，皆較上季減少；相比去年同季，6都僅台中市增加219宅。

為了解新建餘屋的分布狀況，內政部利用地籍資料、房屋稅籍住宅類資料與台電用電資料，將屋齡5年內、仍維持第一次登記且有銷售可能性的住宅，於每季統計一次。資料期110年第1季起也使用精進方法，並重新計算109年第1季至109年第4季數據。（編輯：楊凱翔）1110107

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