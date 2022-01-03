囤房稅修法？財政部：先看六都新竹差別稅率成效

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因應立法院要求，財政部啟動「囤房稅」修法評估，預計2月初交卷。財政部3日表示，如今六都、新竹縣市均表態實施「囤房稅」差別稅率，初步傾向先檢視成效，既有機制若真的不足，才有修法必要。圖為新北市一處住宅在窗戶刊登出售廣告。中央社記者王騰毅攝 111年1月3日

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（中央社記者吳佳蓉台北3日電）因應立法院要求，財政部啟動「囤房稅」修法評估，預計2月初交卷。財政部今天表示，如今六都、新竹縣市均表態實施「囤房稅」差別稅率，初步傾向先檢視成效，既有機制若真的不足，才有修法必要。

為抑制房價上漲，多名立委提案修正「房屋稅條例」，主張改採全國歸戶，各地統一按囤房戶數多寡採差別稅率課徵，並將稅率上限3.6%再拉高，以加重既有「囤房稅」負擔。財政部去年11月3日於立法院財政委員會允諾，3個月內提出修法評估報告，預計2月初交卷。

工商時報今天報導，財政部目前已初步定調，將暫不推動「囤房稅」修法。財政部對此表示，將先觀察六都及新竹縣市均實施「囤房稅」差別稅率後的成效，在既有機制下，各地已因地制宜加大力道做調整，若有足夠成效，就沒有再修法必要。

財政部指出，此外，根據先前搜集地方政府意見，除台北市外，所以縣市都認為沒有拉高「囤房稅」稅率上限3.6%的需要，同時，更是全體都反對改採全國歸戶，避免在稽徵實務上，遇到可能的極大困擾。

財政部重申，目前就有「囤房稅」機制，針對非自住房屋，地方政府在「1.5%至3.6%」稅率區間內可自行視需要設計課徵方式，惟先前僅台北、台南修法，根據囤房戶數多寡課徵差別稅率。

財政部指出，樂見從去年底以來，高雄、新北、桃園、台中及新竹縣市均表態，將拚於6月底前完成修法，7月跟進實施「囤房稅」差別稅率，更有效的運用既有「囤房稅」機制。

對目前已動用「囤房稅」最高稅率3.6%課徵的縣市，如台北市等，財政部表示，若認為既有力道不足，也可透過「地方稅法通則」賦予的權限，加重30%課徵，效果等於將稅率拉高至4.68%。（編輯：楊凱翔）1110103