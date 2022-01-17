台中市擬調高囤房稅率 最高課3.6%

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台中市政府17日發布囤房稅修正草案公報，市長盧秀燕（中）表示，此次稅率調整主要為平抑房價，針對持有非自住住家用房屋訂定差別稅率，3戶以下每戶將按2.4%稅率課徵；4戶以上每戶按3.6%稅率，並擬訂配套措施。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月17日

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市政府今天發布囤房稅修正草案公報，針對持有非自住住家用房屋訂定差別稅率，3戶以下每戶將按2.4%稅率課徵；4戶以上每戶按3.6%稅率，並擬訂配套措施。

台中市政府今天發布新聞稿，市長盧秀燕表示，此次稅率調整主要為平抑房價，有高達92%民眾不受影響，修正草案公告後將召開公聽會，並送台中市議會審議，若通過實施，增加稅收將運用至弱勢或年輕人租屋補貼，落實居住正義。

盧秀燕指出，現在非自用住宅稅率是1.5%，但未來持有越多戶稅率會越高，預估此次稅率修正受影響屋主約8.7萬人、10.6萬戶，約可增加新台幣4億多元房屋稅收。

她強調，調高囤房稅率是為了要抑制房價增長，讓弱勢民眾及年輕人更買得起房子，且增加的稅收未來將作為弱勢民眾或年輕人租屋補貼，減輕民眾負擔。

地方稅務局長沈政安指出，房價高漲，年輕人買房不易，為符合量能課稅、租稅公平、抑制房產炒作，將調高非自住住家用房屋稅率。為了讓法案更加完善，市府預告後也將舉辦多場公聽會，聆聽及蒐集各界意見。

沈政安說明，自治條例修正草案已進入預告程序，修正重點除訂定差別稅率提高非自住住家用房屋稅率外，針對特殊性質的房屋也擬訂相關配套規定，讓稅制更合理。

除自住、公益出租人出租使用房屋仍採稅率1.2%課徵、社會住宅仍減徵20%不受影響外，其他供住家使用的公有房屋、公同共有房屋、勞工宿舍、公立學校BOT學生宿舍、營利事業無償供員工停車使用的地上房屋、包租代管的租賃住宅等，將維持按稅率1.5%課徵房屋稅；另起造人新建2年內待銷售住家用房屋，則按稅率2%課徵房屋稅。（編輯：謝雅竹）1110117