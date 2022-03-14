落實居住正義 國民黨團提案修法納入囤房稅

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（中央社記者王承中台北14日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，台灣囤房問題嚴重，政府要承認這個事實。國民黨團提出房屋稅條例第5條修法草案，也就是囤房稅。提高非自住住宅稅率上限，由現行3.6%提高到5%，持有4戶以上房屋者，稅率不得少於5%，以杜絕炒房。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長吳怡玎、國民黨立委陳以信等人今天在立法院召開「捍衛居住正義，修法落實刻不容緩」記者會。

曾銘宗表示，根據財政部民國110年全國非自住統計數字顯示，持有1戶占79.54%、2戶有13.03%、3戶有3.92%、4戶有1.64%、5戶有0.7%、6戶有0.38%、7戶有0.21%、8戶有0.15%、9戶有0.09%，最誇張的是10戶以上的有0.34%，計1703人；政府要承認台灣囤房問題相當嚴重的事實。

曾銘宗指出，根據媒體報導，近期台中中區國稅局查到一名醫生擁有91間房，4年只繳新台幣4萬元，請問這樣的稅制合理嗎？基於囤房、房市不當炒作層出不窮，國民黨團已提出房屋條例第5條修法草案，也就是囤房稅，以落實居住正義。

曾銘宗表示，修法的重點在提高非自住住宅稅率上限，由現行3.6%提高到5%；持有4戶以上的房屋者，稅率最低不得少於5%。修法的效益在於杜絕炒房、保障自助權益，實現租稅公平。

另外，吳怡玎指出，現在的年輕人買不起房子，只能租房子生活，居住正義不只是買房，也包括租房，要租得起、住得起。國民黨團提出修法5大方向，分別是提高租屋支出抵減稅額並改列特別扣除額、提高租屋收入免稅額、押租金第三方信託管理機制、社宅不應追求自償性、完善租屋實價登錄制度。

吳怡玎表示，提高租屋支出抵減稅額，從現有的12萬元提高到30萬元，並改列特別扣除額。提高租屋收入免稅額，讓租屋者申報租屋抵減稅額，房東也不會被課徵高額稅，租屋所得稅額比照租屋支出抵減稅額，提高到30萬元。實際登錄租屋時價資訊少之又少，如何讓租屋時價登錄落實，政府應該拿出具體辦法。（編輯：蘇志宗）1110314