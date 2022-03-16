囤房稅最高稅率推至3.6% 財長：六都新竹縣市有共識

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（中央社記者張璦台北16日電）各界關注台灣房價維持高檔，立委日前主張將非自住住宅稅率上限提高到5%，財政部長蘇建榮今天表示，目前六都、新竹縣市推動以囤房稅最高稅率3.6%課徵，將視各地實施情況再通盤檢討。

蘇建榮今天赴立法院財委會進行業務報告並備質詢；蘇建榮會前接受媒體聯訪表示，針對囤房稅議題，行政院房市健全小組會通盤檢討，六都及新竹縣市推動將非自住房屋最高稅率拉高至3.6%，各地方政府都有共識。

為抑制炒房歪風，政府2014年修正房屋稅條例，將住家用房屋區分為「自住」及「非自住」，「自住」限3戶，稅率維持1.2%，第4戶起視為「非自住」，稅率提高為最低1.5%、最高3.6%，地方政府可依各自需求設計課徵方式，俗稱「囤房稅」。

觀察八縣市政府推動囤房稅的規劃與實施情形，台北市方面，持有2戶以下非自住房屋稅率為2.4%，3戶以上稅率3.6%；桃園市5戶以下稅率2.4%、6戶以上稅率3.6%；台中市3戶以下稅率2.4%，4戶以上稅率3.6%。

台南市規劃部分，持有1戶稅率1.5%、2至3戶1.8%、4至5戶稅率2.4%、6戶以上稅率3.6%；高雄市3戶以下稅率均為2.4%、4戶以上稅率3.6%；新竹縣市5戶以下稅率皆為2.4%、6戶以上3.6%。

台北市現行已採取差別稅率課徵，台南市7月1日起適用，桃園市、新竹縣最快將於7月1日起上路；台中市、高雄市與新竹市也預計7月1日起適用；新北市則仍對非自住房屋採單一稅率1.5%，但已公開表示將推動差別稅率。

同時，各縣市設有非自住房屋差別稅率排除項目，例如高雄市府將社會住宅、包租代管的租賃住宅、繼承取得的分別共有房屋等9類非屬囤房性質房屋，排除適用差別稅率，仍適用1.5%稅率。

此外，針對提高法定囤房稅稅率上限，蘇建榮表示，僅有一個縣市支持提高至3.6%以上。據財政部針對房屋稅條例的修法評估報告，贊成調高稅率的縣市為台北市。（編輯：潘羿菁）1110316