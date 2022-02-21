花敬群：囤房稅是藥方 但可能有租金上漲副作用

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內政部次長花敬群21日說，囤房稅對於短期內調控房市有一定功能，但最直接的副作用可能會導致租金上漲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部次長花敬群今天說，囤房稅對於短期內調控房市確實有一定功能，是一帖藥方，但也有副作用，最直接的是可能導致租金上漲，為了打房卻讓房客承擔副作用，是政府最不樂見的。

花敬群中午接受「新聞不芹菜」節目主持人黃光芹專訪。談到「 囤房稅 囤房稅小檔案 2014年房屋稅條例修法以前，不管自住及非自住房屋，適用稅率皆為1.2%，但為抑制炒房歪風，修法後，「自住房屋」及「非自住房屋」採不同稅率課徵。

本人、配偶、直系親屬實際居住的自住房屋，稅率維持1.2%，但全國僅限3戶；3戶自住房屋以外的非自住房屋稅率（也就是持有第4戶以上的房屋），稅率則提高至1.5~3.6%，由地方政府依各自需求，訂定固定稅率或根據囤房數訂定差別稅率。

觀察目前各地方政府囤房稅的實施情形：共17個縣市對非自住房屋稅率都維持在最低稅率1.5%，僅4縣市提高。

桃園市：非自住房屋固定稅率2.4%、台北市：持有第2戶非自住房屋稅率2.4%，第3戶以上稅率3.6%、連江縣：持有第2戶非自住房屋稅率1.6%，第3戶以上2%、宜蘭縣：持有2戶以下非自住房屋稅率1.5%，持有3至7戶稅率2%，持有8戶以上稅率採最高3.6%課徵 看更多 關閉 」議題時，花敬群表示，囤房稅是一個藥方，不能說完全不對；但也不能說是神藥，吃了就好。有地方政府要推，政府也樂見，但也有副作用，最直接的是可能導致租金上漲，為了打房卻讓房客承擔副作用，是政府最不樂見的。

花敬群說，這也涉及到整體稅制調整，如果不考慮處理稅基，只將稅率上調，將使未來稅基調整更加困難；因此囤房稅在稅制改革上，並不是好的方向，但對於短期內調控房市確實有一定功能。

花敬群表示，台北市是全台最先實施囤房稅的城市，不過設計差別稅率時，卻將單一自住房屋稅基打6折，但台灣房地產稅制的問題就是在於稅基偏低，某種程度上是為了因應上次的台北市長選舉，因此涉及政治化。

花敬群說，將不動產稅改變成政治操作，是不好的結構，囤房稅是被政治塑造的話題，它有一定效果，但不是唯一解方，例如財政部推出房地合一2.0、央行推選擇性信用管制、內政部祭出預售屋合約限制轉售等，各部會都推出不同藥方，希望能抑制炒作情形。

另外，花敬群曾與台北市長柯文哲為了社會住宅議題隔空交火。花敬群說，兩人在2週前有見過面，針對台北市都更計畫、社會住宅等議題進行討論，並針對管理一致化方面進行溝通。

花敬群說，那天與柯文哲會面，還有談到都市計畫案，目前彼此認知可能還有點小落差，柯文哲有自己的期待，但可以看出中央與地方在實務議題上，有專業的對話與基礎存在。（編輯：蘇志宗）1110221