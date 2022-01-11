長程航班253人17確診 王必勝：陽性率6.7％相當高

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（中央社記者葉臻桃園機場11日電）長程航班旅客今天起進行快速PCR落地採檢新規定，採檢結果為陰性才能放行。王必勝上午受訪表示，5個航班253名旅客中共有17人確診，陽性率相當高，將加快檢驗速度。

今天是桃園國際機場長程航班旅客採檢新措施上路首日，王必勝上午10時30分許在前進指揮所外接受媒體聯訪時說，截至目前5個航班253名旅客中，共採檢出17人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，陽性率6.7%、「相當的高」，有些班機的陽性率甚至超過10%，比他想像的更高。

王必勝表示，這項專案已經發揮作用、會持續做下去，確診者在第一時間送到醫院，後續就不會影響到整個機場動線的人員、防疫車隊、防疫旅館等，對社會衝擊也會最小。

王必勝說，陰性的旅客希望能在1小時內離開候機室，進行出關流程，陽性的旅客時間比較難抓，但也會盡量處理。今天早上第1班飛機因為是第1次走流程，處理上有一些延遲，但開會後馬上做了修正、改善。

改善的部分包括採檢的安排、檢驗的量能安排、陽性個案的CIQS（海關、移民署、檢疫、航警局）處理，以及檢體運送等，希望在這1、2天把細節處理得更完善，讓旅客不要因為這個專案而在機場等待太久。

王必勝也說，目前採檢的問題不大，速度也快，但檢驗的速度要加快、量能也要增加，下午會再增加檢驗量能，讓整個運作更通順。

王必勝表示，預計14日前後是桃機入境高峰，1天入境人數會有4200多人，至於有多少是長程航班，還要再計算，但醫護量能都夠，要加派人力也不是問題。

針對台北市長柯文哲昨天在防疫記者會上表示，若台北市案例超過200個，會重啟防疫專責旅館。王必勝說，他不反對，如果確診人數一直增加，會需要這樣的場所紓解壓力。

王必勝表示，每天可能都會產生很多確診個案，後送醫院也做了相對的安排，不會只侷限在桃園，鄰近的縣市也應該要加入收治確診病患。

根據桃機旅客預報資料顯示，今天的長程航班共有8個班次，包括來自美國洛杉磯、西雅圖、舊金山、澳洲、土耳其伊斯坦堡及杜拜，總計近700人需要採檢。（編輯：陳仁華）1110111