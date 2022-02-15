更多編輯台推薦新聞：
納豆腦出血住院 女友依依牽手合影：已撐過最難熬時間
娛樂

納豆腦出血住院 女友依依牽手合影：已撐過最難熬時間

把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅
文化

把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題
國際

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

高端疫苗獲巴拉圭EUA 指揮中心下午說明

2022/2/15 10:39（2/15 11:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國產高端COVID-19疫苗在巴拉圭三期解盲達標獲EUA。圖為高端疫苗預充填針劑樣品。（中央社檔案照片）
國產高端COVID-19疫苗在巴拉圭三期解盲達標獲EUA。圖為高端疫苗預充填針劑樣品。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）國產高端COVID-19疫苗傳好消息，在巴拉圭三期解盲達標獲EUA，台灣是否規劃捐贈疫苗助巴拉圭控制疫情，疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將舉行記者會說明。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，高端疫苗積極向他國爭取緊急使用授權（EUA），據巴拉圭三期解盲結果，中和抗體效價達對照組AZ疫苗的3.7倍，與台灣做的數據相差不大；取得巴拉圭的EUA後，後續出貨量及時間都還要進一步洽談。

高端後續將匯總巴拉圭第三期期中數據，提供國際藥政法規主管機關評估，加速國際認證與市場布局進度。除台灣是否規劃捐贈疫苗助巴拉圭控制疫情以外，高端疫苗爭取成為世界衛生組織（WHO）許可疫苗等最新進度，都是今天下午記者會關注焦點之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國內疫情延燒，昨天新增4例本土個案，多達3例高雄個案感染源尚未釐清。其中一名50多歲女性（案19730）自中國返台長達一個月後確診，感染源暫時鎖定為新增染疫兒子；另一名個案為紅茶店員工（案19733），個案父親有高雄港足跡，但過去3次採檢皆為陰性，地方持續進行相關疫調。

中央流行疫情指揮中心將調整國內入境檢疫政策，檢疫天數規劃縮短為10天，以在家1人1戶為原則，將以國內疫情控制程度、第3劑疫苗覆蓋率達5成、制訂完善配套等3大關鍵作為評估目標。陳時中今天下午記者會也將分析本土疫情趨勢，以及公布國內疫苗覆蓋率數據。（編輯：張雅淨）1110215

延伸閱讀
高端疫苗巴拉圭三期解盲達標獲EUA 續向其他國家爭取陳時中：高端疫苗有法定資格 獲WHO認證機率高高端申請次世代廣效疫苗人體試驗 因應COVID-19免疫脫逃中研院領先全球 發表Omicron次世代mRNA疫苗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族