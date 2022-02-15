高端疫苗獲巴拉圭EUA 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）國產高端COVID-19疫苗傳好消息，在巴拉圭三期解盲達標獲EUA，台灣是否規劃捐贈疫苗助巴拉圭控制疫情，疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將舉行記者會說明。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，高端疫苗積極向他國爭取緊急使用授權（EUA），據巴拉圭三期解盲結果，中和抗體效價達對照組AZ疫苗的3.7倍，與台灣做的數據相差不大；取得巴拉圭的EUA後，後續出貨量及時間都還要進一步洽談。

高端後續將匯總巴拉圭第三期期中數據，提供國際藥政法規主管機關評估，加速國際認證與市場布局進度。除台灣是否規劃捐贈疫苗助巴拉圭控制疫情以外，高端疫苗爭取成為世界衛生組織（WHO）許可疫苗等最新進度，都是今天下午記者會關注焦點之一。

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國內疫情延燒，昨天新增4例本土個案，多達3例高雄個案感染源尚未釐清。其中一名50多歲女性（案19730）自中國返台長達一個月後確診，感染源暫時鎖定為新增染疫兒子；另一名個案為紅茶店員工（案19733），個案父親有高雄港足跡，但過去3次採檢皆為陰性，地方持續進行相關疫調。

中央流行疫情指揮中心將調整國內入境檢疫政策，檢疫天數規劃縮短為10天，以在家1人1戶為原則，將以國內疫情控制程度、第3劑疫苗覆蓋率達5成、制訂完善配套等3大關鍵作為評估目標。陳時中今天下午記者會也將分析本土疫情趨勢，以及公布國內疫苗覆蓋率數據。（編輯：張雅淨）1110215