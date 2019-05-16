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中國農業部：非洲豬瘟病毒資訊不得擅自公布

最新更新：2019/05/16 13:32

（中央社台北16日電）中國農業農村部為確保各畜牧獸醫部門及時、準確掌握資訊，提高溯源追蹤和風險排查效率，近日印發通知要求，其他單位和個人不得擅自公布非洲豬瘟病毒檢測相關資訊。

根據中國農業農村部官網稱，發布「關於做好非洲豬瘟病毒檢測結果通報和發布的通知」目的，是為加強病毒檢測資訊管理，規範檢測結果通報和發布工作，提高非洲豬瘟溯源追蹤和風險排查效率，倒逼養殖場、屠宰廠和生產經營者落實主體責任。

通知規定，生豬產品或豬肉製品抽檢檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性者，應及時將陽性樣品送至國家非洲豬瘟參考實驗室進行複檢。

至於豬肉製品加工企業在生豬產品原料中檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性者，企業應在48小時內，將陽性樣品送至具有非洲豬瘟病毒檢測資質的單位複檢。

通知要求，複檢單位應在收到疑似陽性樣品之日起5日內出具複檢結果。若複檢結果為陽性者，豬肉製品加工企業自收到檢測報告起，應在24小時內主動上報市縣級畜牧獸醫部門、市場監管部門。

這份通知還規定，農業農村部和市場監管總局按有關程序及規定統一發布資訊。其他單位和個人不得擅自公布非洲豬瘟病毒檢測相關資訊。（編輯：林克倫）1080516

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