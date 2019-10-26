中國解放軍作弊 世界軍運會越野賽被取消資格

（中央社台北26日電）第7屆世界軍人運動會18日在武漢開幕，中國國家主席習近平也現身出席；不料參賽的中國解放軍20日傳出在越野賽的「野外定向」項目作弊，被取消該項目第一名的成績及參賽資格。

港媒星島日報報導，20日舉辦的越野賽項目，要求參賽選手必須在不熟悉的地形中，借助衛星定位系統、指南針、地圖和計時卡找出最快路徑抵達指定地點，是一種基礎軍事訓練；中國隊原本取得中距離比賽的第一名。

然而，俄羅斯、瑞士、法國、波蘭及奧地利代表隊在比賽結束後投訴，中國隊在參賽時作弊。

國際定向越野聯合會（IOF）隨後發布聲明表示，經過調查，發現中國參賽者在比賽過程中，受到「觀眾」的幫助，如在競賽的路上做標記、認出只有他們預先知道的捷徑，有明顯作弊行為，故取消該項目第一名的成績以及賽事資格。

對此，中國官方並未表達回應；而中國隊被取消成績與資格後，原先的第一名寶座由瑞士隊取代。

世界軍人運動會每4年舉辦一次，作為本次的主辦國，中國在武漢興建了一座可容納1萬人的選手村；全球共有109個國家、9308名軍人參賽。

中國截至25日已累積112面金牌，排名第一；閉幕式預定在27日舉行。（編輯：賴言曦/翟思嘉）1081026