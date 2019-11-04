國台辦提對台26條 經濟部：藉此引進台技術資本

（中央社記者廖禹揚台北4日電）中國國台辦今天公布對台26項措施，經濟部表示，其真正目的還是從台灣引進技術、資本與人才，且內容粗略，台商是否能真正享受到商機，仍待觀察。

繼去年的對台31項措施，中方今天再祭出26項措施，擴大台商、台企與台灣民眾在當地優惠措施，經濟部官員接受中央社記者訪問時表示，這次擴大措施與去年31項措施本質相同，「名為惠台、實則利中」，目的是要從台灣引進技術、資本及人才。

官員指出，目前公布的26項措施內容粗略，後續是否隱藏障礙、台商能否真的享有商機，都待後續觀察，經濟部也會持續關注。官員並強調，台商赴大陸投資仍須按國內相關法規辦理，若涉及核心、關鍵技術移轉或有流失之虞，一定會透過投審會聯審機制嚴格把關。

中國全國政協主席汪洋今天在兩岸企業家峰會上宣布大陸新提出的對台26條措施，中國國台辦與國家發展和改革委員會隨後也正式公告並發布「26條措施逐條解讀」，其中包括開放台資企業同等參與中國重大技術裝備、5G、循環經濟（資源回收）、民航、主題公園等政策，支持兩岸青年就業創業基地示範點建設等13條。

工商團體對此抱持正面看法，全國工業總會秘書長蔡練生對中央社記者表示，台商在大陸面對投資環境轉變的競爭與壓力，還有美中貿易戰帶來相當大的衝擊，中方有此政策宣示，對台商多少會有幫助，也會提高投資意願。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰則指出，繼去年的31條措施後，今年又加上26條，進一步擴大台商或台企可與陸企享同等待遇的範圍，包括5G、航空、物流、主題樂園等，青年創業融資貸款也受益，預期對原本就在大陸投資的台商、有意願到大陸投資的台商，以及想創業、就業的年輕人都很有幫助。

賴正鎰說，中方每隔一段時間都會固定宣布對台優惠政策，台商也會提出建言，以近年政策來看，預期未來對台商規範會越來越開放，從產業界角度是樂觀看待。（編輯：蘇志宗）1081104