兩年未獲中國訂單 波音主管現身進博會

（中央社台北6日電）受獅航空難、中美貿易戰影響，波音過去兩年沒有從中國市場獲得新訂單。波音公司中國區首位女總裁謝利嘉（Sherry Carbary）近日現身上海進博會表示，有信心可以重新打開中國市場。

香港01報導，第二屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，謝利嘉表示，由於眾所周知的原因，波音公司在過去兩年中沒有從中國市場獲得一架新的飛機訂單。但對中國市場依然有信心，期待與中國的航空公司成為合作夥伴，有信心重新打開中國市場。

2018年10月至2019年3月，印尼獅航和衣索比亞航空接連發生波音737MAX系列飛機墜機事故，共導致346人死亡。隨後多國停飛737MAX系列客機或禁止飛越領空，中國則是率先宣布停飛波音事故機型的國家。

美國總統川普（Donald Trump）10月12日在推特（Twitter）上說，美中兩國達成初步貿易協議，除促成中國採購數10億美元的美國農產品外，也可能讓美國飛機製造商波音賣出多達200億美元的飛機。但相關消息並未得到中國官方及波音方面的證實。

美國電視頻道CNBC報導，中美貿易戰不斷提高的關稅已迫使波音公司減少波音787夢幻客機的產量。波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）表示，「過去兩年來缺少中國訂單給我們的生產帶來壓力」。

米倫伯格指出，波音公司會繼續關注了解中美貿易戰的談判進程。「我們繼續懷有希望，波音最終能夠成為解決貿易戰協議中的一部分」。

他指出，航空業是美國對中國出口的最大產業，每年可以為美國帶來800億美元（約新台幣2兆4300億元）的貿易順差。（編輯：陳家倫/沈朋達）1081106