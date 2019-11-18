反送中紀錄片首映 港人淚訴：沒得退了

（中央社記者顧荃台北18日電）以香港反送中運動為主題的紀錄短片「自由．飛」，今天舉行首映會，香港邊城青年代表Justine談起香港情勢不禁哽咽。她說，他們的行動是在為下一代爭取，不能面臨困難就放棄，「因為我們這一代是被上一代放棄的，我們沒得退」。

台灣制憲基金會委由導演李惠仁執導以香港反送中運動為主題的紀錄片「自由．飛」，全長約20多分鐘，上午舉行首映記者會；並進行連儂紙飛機祝福儀式，在便利貼上寫著祝福香港的話，貼在紙飛機上一起投射出去。

紀錄片中呈現香港反送中運動的警民衝突，來台就醫的香港抗議民眾Ada說，香港警察曾衝進急診室抓人，連醫院都無法安心，她辭掉穩定的工作加入反送中運動，已做好最壞的打算，認為自己最後一定會被「清算」；Ada返港兩天後，在自己家中遭港警闖入逮捕。

紀錄片並將反送中衝突畫面與台灣過去的白色恐怖、鄭南榕自焚事件與六張犁政治受難者公墓連結，強調轉型正義的重要，以及追求自由民主所付出的代價。

李惠仁表示，上個月很多香港年輕人來台灣就醫，因為在香港無法就醫，這是何其悲哀難過的事，Ada從來沒想過自己會成為政治犯，她希望台灣守住民主自由的價值；拍這部短片是想讓更多人知道，面對中國壓迫、威脅利誘，如果沒有任何防衛機制，民主會倒退，也要提醒台灣人，民主自由絕不是天上掉下來的。

香港邊城青年代表Justine語帶哽咽的說，反送中這5個月以來，她像過了5年，香港人遊行的時候要蒙面，就是因為白色恐怖已隨著科技升級，警察拍民眾的臉、個人資料與護照號碼被起底，在網路上都找得到。她不希望聽到台灣「太自由、太民主」這種話，因為現在香港沒有自由與民主，香港已經在戒嚴，已經是戰爭狀態。

對於外界有些人質疑抗議學生使用暴力或是破壞香港街頭，Justine會後接受中央社訪問時表示，他們並非出於自願，曾經試過和平遊行，累計有700萬人走上街頭，但香港政府置之不理，「是政府逼出來的，沒有人想要每天不睡覺」。

Justine眼眶泛紅說，示威者的暴力跟警察的暴力不對等，示威者只有浮板或木板去抵擋警察的真槍實彈；示威者的暴力也跟香港政府22年來的政治暴力不對等，香港人的自由被殘害，本來承諾的民主都沒有實現，香港人曾經相信，卻被欺騙了。

她說，這些暴力完全不對等，示威者的暴力是政府逼出來的，為的是停止政權暴力跟警察暴力；她這一代的行動是在為下一代爭取，不能面臨困難就放棄，「因為我們這一代是被上一代放棄的，我們沒得退」。（編輯：林興盟）1081118