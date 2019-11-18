中國市售非洲豬瘟疫苗 農業部：全是非法

（中央社台北18日電）針對中國市面上出現非洲豬瘟「中試苗、自家苗、進口苗」等疫苗，農業農村部今天稱，均是非法疫苗，應按假獸藥處理，目前世界各國均未批准上市銷售使用非洲豬瘟商品化疫苗。

新京報引述農業農村部報導，非洲豬瘟非法疫苗缺乏系統的試驗研究，也沒有經過科學嚴格的評審評價，安全性和有效性均無法保證。

報導稱，養殖場和養殖戶使用非法疫苗對生豬進行免疫接種，不僅控制不了非洲豬瘟疫情，還可能引起不可預知的副作用，甚至會造成病毒擴散，擴大病毒汙染面，干擾非洲豬瘟防控工作。

此外，對於使用非法疫苗免疫接種的豬隻，一經檢測為陽性者，視為非洲豬瘟感染豬，要及時撲殺，並不得給予補助。

中國農業農村部要求，各地要重點核查養殖企業是否存在使用非法非洲豬瘟疫苗等行為，是否存在委託獸用疫苗生產企業、高等院校、科研機構、社會服務機構為其非法生產非洲豬瘟疫苗行為。

報導稱，一經發現有關單位和個人，非法生產銷售使用非洲豬瘟疫苗等涉嫌違法違規線索及證據，要立即調查處理，必要時商請公安機關聯合辦案，速查速辦，一查到底。（編輯：林克倫）1081118