武漢肺炎延燒封城防疫 市民恐慌連夜出逃

武漢漢口車站外23日上午有民眾欲進入搭車，但遭公安及便宜人員攔阻。武漢市當局23日凌晨宣布，市內地點及聯外鐵路、機場上午10時起暫停營運，民眾不得出城。（讀者提供）

（中央社台北23日電）武漢肺炎疫情擴散，當地疫情防控指揮部凌晨2時宣布今天上午10時開始暫停公共運輸，無特殊原因不得離開武漢；消息一出，大批市民趕在「封城」禁令前連夜「出逃」，火車站前大排長龍。

值得注意的是，有人即使出現發熱症狀，仍「逃」至其他城市遊玩，並在離開後上傳微博炫耀，引發網友留言怒轟。

據官媒央視報導，截至22日24時，中國國家衛生健康委員會收到國內25個省（區、市）累計報告2019新型冠狀病毒肺炎確診病例570例；境外通報台灣1例，美國1例，日本1例，泰國3例（泰國官方資料為4例），韓國1例。

武漢肺炎疫情擴散，當地疫情防控指揮部宣布23日上午10時開始暫停公共運輸，無特殊原因不得離開武漢。圖為22日武漢漢口火車站地鐵口，不少人戴著口罩乘車回家。（中新社提供）

面對疫情持續擴散，綜合香港頭條日報等媒體報導，武漢市疫情防控指揮部凌晨2時發出通告，宣布今天上午10時開始，全市城市公車、地鐵、渡輪及長途客運全面停駛，市民無特殊原因不得離開武漢，機場、火車站等離漢管道暫時封閉，恢復時間另行通告。

有武漢網友在凌晨1時許得知消息後隨即趕至火車站，當時站內僅約數十人，但是到了2時許，人數突然激增至數百人。

根據網友上傳微博的圖片可見，火車站大排長龍，人龍排至站外，當中不少人戴著口罩。

另有武漢網友表示，不少人前往附近超市和便利店搶購日常物品及糧食備用，據指超市內大批食物已被搶購一空。（編輯：周慧盈/朱建陵）1090123

香港頭條日報報導，根據網友上傳微博的圖片可見，「封城」禁令宣布後，火車站大排長龍，人龍排至站外，當中不少人戴著口罩。（圖取自香港頭條日報網頁hd.stheadline.com）